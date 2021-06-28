Son dakika: Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması!

PEREİRA'DAN SONRA NUNO SANTO!

Son olarak Nuno Santo ismi gündeme geldi fakat çok fazla ihtimal vermiyoruz. Fenerbahçe, Nuno Santo'yu getirirse büyük bir iş yapmış olur.

'FONSECA DA ADAYLAR ARASINDA'

Fonseca ismi de düşünülen isimler arasında yer alıyor. Tamamen sürpriz bir isimle de karşılaşabiliriz. Her şey mümkün.