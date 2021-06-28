Son dakika: Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe: "Bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."
'FENERBAHÇE'NİN ANLAŞMAK İSTEDİĞİ HOCA BİLİC'Tİ...'
Fenerbahçe'nin anlaşmak istediği hoca Slaven Bilic'ti. Olmadı. Bilic için buçuk aday diyorduk ama buçuktan fazlasıydı. Kulübü izin vermedi.
'TAZMİNAT ÖDEMEK İSTEMEDİLER'
Fenerbahçe, Bilic için tazminat ödemek istemedi.
'KESİN OLARAK ADAYLARDAN BİRİ...'
Marco Silva kesin olarak masadaki isimlerden biri. Marco Silva'nın Everton kariyeri yüzünden sosyal medyada bir negatiflik söz konusu. Bu yönetimi etkiler mi bilemeyiz.
PEREİRA'DAN SONRA NUNO SANTO!
Son olarak Nuno Santo ismi gündeme geldi fakat çok fazla ihtimal vermiyoruz. Fenerbahçe, Nuno Santo'yu getirirse büyük bir iş yapmış olur.
'FONSECA DA ADAYLAR ARASINDA'
Fonseca ismi de düşünülen isimler arasında yer alıyor. Tamamen sürpriz bir isimle de karşılaşabiliriz. Her şey mümkün.