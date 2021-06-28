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Giriş Tarihi: 28.6.2021 11:09 Son Güncelleme: 28.6.2021 11:09

Son dakika: Zeki Çelik gündeme gelmişti! Inter Hakimi'nin yerine Bellerin'i alıyor!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Zeki Çelik gündeme gelmişti! Inter Hakimi'nin yerine Bellerin'i alıyor!

Son dakika... İtalya Serie A'da sezonu şampiyon tamamlayan ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Inter'de transfer çalışmaları devam ediyor. Milano temsilcisi, yıldız futbolcusu Achraf Hakimi'nin PSG'ye gitme ihtimaline karşın Arsenal forması giyen Hector Bellerin ile temasa geçti. 26 yaşındaki sağ bek için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika... Juventus'un şampiyon serisini bitirerek Serie A'da mutlu sona ulaşan Inter, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak istiyor. Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Milano ekibi, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Achraf Hakimi'nin yerini doldurmak için harekete geçti.

Yıldız futbolcusu Achraf Hakimi'yi Fransız devi PSG'ye satacağı konuşulan Inter, sağ bek pozisyonu için Arsenal'in kapısını çaldı.

Bir dönem milli futbolcumuz Zeki Çelik'in de Inter'le adı anılmıştı ancak İtalyan temsilcisinin Bellerin'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam

İtalyan gazeteci Gianluca DiMarzio'nun haberine göre Inter, Arsenal'e Bellerin için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Kulüplerin anlaşması durumunda Bellerin'in yeni sezonda Inter forması giyeceği haberin detaylarında yer aldı.

İspanyol sağ bek, geçen sezon İngiliz ekibinin 35 maçta formasını giyereken, 1 gol 4 asistlik katkı yaptı.

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Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
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Son dakika: Zeki Çelik gündeme gelmişti! Inter Hakimi'nin yerine Bellerin'i alıyor!
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