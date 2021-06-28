Son dakika: Zeki Çelik gündeme gelmişti! Inter Hakimi'nin yerine Bellerin'i alıyor!

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika... Juventus'un şampiyon serisini bitirerek Serie A'da mutlu sona ulaşan Inter, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak istiyor. Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Milano ekibi, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Achraf Hakimi'nin yerini doldurmak için harekete geçti.
Bir dönem milli futbolcumuz Zeki Çelik'in de Inter'le adı anılmıştı ancak İtalyan temsilcisinin Bellerin'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
İtalyan gazeteci Gianluca DiMarzio'nun haberine göre Inter, Arsenal'e Bellerin için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
Kulüplerin anlaşması durumunda Bellerin'in yeni sezonda Inter forması giyeceği haberin detaylarında yer aldı.
İspanyol sağ bek, geçen sezon İngiliz ekibinin 35 maçta formasını giyereken, 1 gol 4 asistlik katkı yaptı.