Tahir Kıran: Kimse ile kavga etmeyeceğiz, Fatih Terim'den topçu istiyorum

Tahir Kıran, Çaykur Rizespor'da görevi neden kabul ettiğini ve hedeflerini anlattı. Çaykur Rizespor'un günü kurtarma operasyonlarını bırakmak zorunda olduğunu kaydeden Kıran, "Ligde vazgeçilmez olmak için altyapıyı kurmak zorundayız. Yabancı sayısı Türk futbolunda kriz oluşturdu. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmanın yollarını aramalıyız. Bir taraftan takımda gençleştirme yaparken bir taraftan da planlama yapmalıyız. Beş yıllık bir planımız var. Beş yıl sonunda meyvelerini toplamaya başlayacağız. Öncelikli misyonumuz kalıcı olmak, vazgeçilmez olmak" diye konuştu.

"HEDEFİM KARADENİZ BİRLİĞİNİ KURMAK"

Çaykur Rizespor'un Süper Lig'de kavga eden görüntüsünden uzaklaşacağını belirten Kıran, "Hedefimiz Karadeniz birliğini kurmak, herkesin birbirine destek olması. Çok ciddi bir potansiyel var, bunu kullanamıyoruz. Biz, Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin'den Sakarya'ya kadar kullanamıyoruz. Bu gücü kullanılabilir hale getirmemiz lazım. Karadeniz birliğini kurmamız lazım. Karadeniz birliğini kurarsak eğer bizim bileğimizi kimse bükemez" ifadelerini kullandı.