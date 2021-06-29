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Giriş Tarihi: 29.6.2021 12:22

Altay'da ilk icraat Mustafa Denizli

DHA
Altay'da ilk icraat Mustafa Denizli

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da gerçekleşen olağan genel kurulda yeniden başkan seçilen Özgür Ekmekçioğlu, ilk icraatını teknik direktör Mustafa Denizli'yi takımda tutarak yapacak.

Tek aday olarak girdiği kongrede güven tazeleyen Ekmekçioğlu'nun seçim bitiminde üyelere, "Mustafa hocamızla görüştüm. Her şey olumlu gidiyor. Bir aksilik olmazsa Süper Lig'de de birlikteyiz" dediği öğrenildi.

Camianın ileri gelenleriyle sohbet eden Ekmekçioğlu'nun Denizli'yi resmiyete döktükten sonra transfere ağırlık vereceğini ve Süper Lig'de iyi işler yapacak kadroyu kuracağını söylediği belirtildi. Genel kurula katılanlara teşekkür eden Ekmekçioğlu, "Biz verdiğimiz sözleri tuttuk. Ben ve yönetim kurulundaki arkadşlarımın hayali Süper Lig'e yükselmekti. Bunu başardık ancak işimiz bitmedi. Altay hak ettiği ortamda yani Süper Lig'de. Yine el ele vereceğiz ve kulübümüzü en iyi şekilde yöneteceğiz" dedi. Altay, antrenmanlara haftaya başlayacak.

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Altay'da ilk icraat Mustafa Denizli
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