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Giriş Tarihi: 30.6.2021 21:48 Son Güncelleme: 30.6.2021 21:49

Son dakika: Fenerbahçe Steven Caulker transferini duyurdu!

Son dakika: Fenerbahçe Steven Caulker transferini duyurdu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren İngiliz oyuncu Steven Caulker ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 29 yaşındaki İngiliz oyuncu İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçti ve imzayı attı. Caulker geçen sezon Alanyaspor formasıyla 32 maçta 3 gol ve 2 asistle oynamıştı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Fenerbahçe, Steven Caulker ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile 2+1 sezonluğuna anlaşma sağlamıştır. Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçe'mize hoş geldin Steven Caulker." ifadeleri kullanıldı. Caulker, sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra resmi sözleşmeye imza attı.

Yeni sezon öncesinde takviyelerine devam eden Fenerbahçe, Serdar Dursun'un ardından Steven Caulker transferini de açıkladı. 2018-19 sezonunun devre arasında Akdeniz ekibine transfer olan Caulker, 2,5 sezon Alanyaspor forması giydi. Aytemiz Alanyaspor formasını 90 maçta terleten İngiliz stoper, bu maçlarda 6 gol atma başarısı gösterdi.

Caulker, kariyerinde Alanyaspor'un yanı sıra Liverpool, Southampton, Swansea City, Tottenham Hotspur, Bristol City, Cardiff City, Yeovil Town ve Queens Park Rangers'ta forma giydi. 29 yaşındaki stoper, bir dönem İngiltere Milli Takımı'na kadar yükseldi.

2020/21 Süper Lig sezonunda en fazla hava topu kazanan stoper, Alanyaspor forması giyen Steven Caulker'dı. (OPTA)

Maç: 32

Gol: 3

Asist: 2

Pas %: 89.9

Kazandığı hava topu: 130

Hava topu %: 68.4

İkili mücadele %: 65.2

Top kapma %: 60

Uzaklaştırma: 120

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Son dakika: Fenerbahçe Steven Caulker transferini duyurdu!
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