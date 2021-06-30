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Giriş Tarihi: 30.6.2021 15:41 Son Güncelleme: 30.6.2021 15:53

Galatasaray genç yıldız Abdou Harroui'nin peşinde!

Galatasaray genç yıldız Abdou Harroui'nin peşinde!

Yeni sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılari, Hollandalı orta saha Abdou Harroui'yi kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray, gelecek sezonda teknik direktör Fatih Terim'e güçlü bir kadro emanet etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar için gündeme gelen sürpriz isim, Fas asıllı Hollandalı orta saha Abdou Harroui oldu.

A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın aktardığı bilgiye göre Galatasaray, Harroui için teklife hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar Hollandalı orta sahanın bonservisini alma peşinde.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu Hollanda Ligi ekiplerinden Sparta Rotterdam forması giyiyor. Abdou Harroui, geçen sezon Sparta Rotterdam formasıyla 34 maçta 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

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Galatasaray genç yıldız Abdou Harroui'nin peşinde!
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