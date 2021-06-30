Galatasaray genç yıldız Abdou Harroui'nin peşinde!

Galatasaray, gelecek sezonda teknik direktör Fatih Terim'e güçlü bir kadro emanet etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar için gündeme gelen sürpriz isim, Fas asıllı Hollandalı orta saha Abdou Harroui oldu.
A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın aktardığı bilgiye göre Galatasaray, Harroui için teklife hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar Hollandalı orta sahanın bonservisini alma peşinde.
23 yaşındaki orta saha oyuncusu Hollanda Ligi ekiplerinden Sparta Rotterdam forması giyiyor. Abdou Harroui, geçen sezon Sparta Rotterdam formasıyla 34 maçta 6 gol attı ve 3 asist yaptı.