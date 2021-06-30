Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'tan Diego Costa'ya 2 yıllık teklif! Sergen Yalçın onay verdi...
Giriş Tarihi: 30.6.2021 18:17 Son Güncelleme: 30.6.2021 18:27

Son dakika: Beşiktaş'tan Diego Costa'ya 2 yıllık teklif! Sergen Yalçın onay verdi...

Son dakika: Beşiktaş'tan Diego Costa'ya 2 yıllık teklif! Sergen Yalçın onay verdi...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Diego Costa için ilk teklif 4 milyon euro idi ve bu teklif oyuncu tarafından reddedilmişti. Fakat gelen son dakika bilgilerine göre oyuncuya yeni bir teklif yapıldı. Sergen Yalçın da Diego Costa transferine olumlu yanıt verdi. İşte Beşiktaş tarafından Diego Costa'ya yapılan ikinci teklifin detayları..

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ın transfer çalışmalarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş ilk hedef bir forvet transferi. En büyük aday ise İspanyol forvet Diego Costa.

BEŞİKTAŞ'IN İLK TEKLİFİN RED GELMİŞTİ

Diego Costa ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, İspanyol oyuncuya ilk teklifi geçtiğimiz günlerde 4 milyon euro olarak yapmıştı fakat bu teklif oyuncu tarafından reddedilmişti. Bu cevabın ardından Beşiktaş, ikinci teklifi yaptı.

BEŞİKTAŞ DİEGO COSTA'YA İKİNCİ TEKLİFİ YAPTI

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ın transfer gündemiyle ilgili yaşanan son gelişmeleri aktardı. Dikme, "Beşiktaş, İspanyol oyuncu Diego Costa'ya 2 yıl için toplam 5 milyon euro teklif etti. Sergen Yalçın transfere onay verdi. Görüşmeler devam ediyor. Costa'ya başka kulüplerden de teklifler var." dedi.

EN YÜKSEK RAKAMI VEREN KULÜP BEŞİKTAŞ

İspanya liginden de oyuncuya teklifler var. Benfica'nın da aynı şekilde Diego Costa'ya teklifi var ve İspanya liginden gelen tekliflerden daha yüksek. Fakat şu ana kadar oyuncuya en yüksek teklif Beşiktaş tarafından verildi.

RACHİD GHEZZAL'İN MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Rachid Ghezzal'in menajerini İstanbul'a davet eden Beşiktaş, oyuncuyla anlaşmaya varılması halinde Leicester City'e teklif yapacak.

BEŞİKTAŞ'TA MİTROVİC DEFTERİ KAPANIYOR

Siyah-beyazlıların golcü transfer listesinde teknik direktör Sergen Yalçın için ilk istediği isimler arasında yer alan Aleksandar Mitrovic defteri kapanmak üzere. İngiltere Championship ekibi Fulham'ın kiralık olarak göndermeyi kabul ettiği oyuncu için Beşiktaş'a yanıtı net oldu.

Beşiktaş'ın maaşının yarısından biraz fazlasını kendilerinin kalanı ise Fulham'ın ödemesi teklifine karşın İngiliz kulübünün yetkililerinin, "Kiralama için ücret istemeyiz ancak maaşının tamamını siz karşılayacaksınız, biz maaşına hiçbir şekilde ödeme yapmayız. Siz oyuncuyla anlaşırsanız problem yok" dediği kaydedildi.

Yılllık 4 milyon Euro'ya yakın maaşı olan Sırp golcü için istediği sonuçlara oluşamayan siyah-beyazlılar oyuncuyla son bir görüşme yaparak gidişatı netleştirecek.

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Son dakika: Beşiktaş'tan Diego Costa'ya 2 yıllık teklif! Sergen Yalçın onay verdi...
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