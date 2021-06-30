Son dakika: Beşiktaş'tan Diego Costa'ya 2 yıllık teklif! Sergen Yalçın onay verdi...

Beşiktaş'ın maaşının yarısından biraz fazlasını kendilerinin kalanı ise Fulham'ın ödemesi teklifine karşın İngiliz kulübünün yetkililerinin, "Kiralama için ücret istemeyiz ancak maaşının tamamını siz karşılayacaksınız, biz maaşına hiçbir şekilde ödeme yapmayız. Siz oyuncuyla anlaşırsanız problem yok" dediği kaydedildi.

Yılllık 4 milyon Euro'ya yakın maaşı olan Sırp golcü için istediği sonuçlara oluşamayan siyah-beyazlılar oyuncuyla son bir görüşme yaparak gidişatı netleştirecek.