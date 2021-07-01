Ertuğrul Ersoy'dan milli takım ve yabancı sınırlaması sözleri

"KULÜBÜMÜZÜN GÖSTERDİĞİ SAMİMİYETİ, O ZAMANKİ ANTRENÖR GÖSTERMEDİ"

Fransa Ligue 2 ekiplerinden AC Le Havre'dan, geçtiğimiz sezonun devre arasında 1,5 yıllığına Gaziantep Futbol Kulübü'ne kiralanan Ersoy, transfer sürecini anlattı. Türkiye'den birçok kulübün ciddi şekilde kendisiyle ilgilendiğini belirten genç oyuncu, "Le Havre'dayken kulübün hedefleri ile benim hedeflerim uyuşmadı, bu yüzden en azından kiralık olarak ayrılık istedim. Benim tarafımdan gelişen bir olaydı. Ülkemizde Gaziantep'in bana çok en çok ilgi duyan kulüp olduğunu hissettim ve transferim gerçekleşti. O dönem beni transfer eden başkanımıza, hocalarımıza çok teşekkür ediyorum, arkamda sağlam durdular. O yarım dönemde kulübümüz bir antrenör ile çalışıyordu, buraya geldiğimde kulübümün bana gösterdiği sağduyuyu samimiyeti, buradaki antrenörün göstermediğini hissettim. Kendi oyuncularını oynatma arzusuyla yarım devrelik bir dönemde ben geride kaldım. Bu zaman zaman başkanımız tarafından diğer yetkili kişiler tarafından da kamuoyu ile paylaşıldı, çok fazla yorum yapmak istemiyorum geride kaldı. O dönemki hocama da kariyerinde başarılar diliyorum, umarım tekrar birlikte çalışmayız" diye konuştu.

"EROL HOCA, KAFAMDAKİ OYUN KURGUSUNA SAHİP"

Takımın başına getirilen teknik direktör Erol Bulut ile yeni bir sezona başlayacaklarını kaydeden Ersoy, takımın birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu vurguladı. Erol Bulut'un futbolculuk kariyerinin ve antrenörlük kariyerinde de elde ettiği başarıların ortada olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti;

"Açıkçası, Erol hocanın çalıştırdığı takımları izlediğim zaman keyif alıyordum, O'nun takımında olduğum zaman keyifle oynayabilirim diye düşünüyordum. Tam kafamda planladığım şekilde bir oyun kurgusuna sahip. Topla oynamayı seven bir oyuncuyum. Hocamız ilk geldiği günden itibaren topun sürekli bizde olacağını, herkesten çok daha fazla koşmamız gerektiğini bizlere söylüyor. Futbola bakışıyla, benim futbola bakışım uyuşuyor. Hocamız ile çok ciddi başarılar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Çok disiplinli bir insan. İlk geldiğinde taviz vermeyeceğim iki şey var demişti; disiplin ve saygı. Bu samimi ortamın oluştuğu zaman başarının, böyle bir teknik adam ile kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Umarım sezon sonunda o noktaya ulaşırız. Şimdi yeni bir sezona başlıyoruz, birlik ve beraberlik içerisindeyiz, kulübümüzde tümüyle bir kan değişimi oldu. Kulübümüzün hedefi kesinlikle ilk 5'in içerisinde olmak. Ben de bu hedefe yardımcı olmak için buradayım."