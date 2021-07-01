Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Abdou Harroui'nin peşinde!
Giriş Tarihi: 1.7.2021 12:30

Galatasaray Abdou Harroui'nin peşinde!

İHA
Galatasaray Abdou Harroui'nin peşinde!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta sahaya takviye için Sparta Rotterdam forması giyen Abdou Harroui gündeme geldi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Hollanda ekibi PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda son olarak bu bölge için Sparta Rotterdam forması giyen Abdou Harroui gündeme geldi. Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcu için 3 milyon Euro teklif vereceği iddia edildi.

Hollandalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Sparta Rotterdam forması ile 34 resmi karşılaşmaya çıktı ve 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Harroui son olarak Hollanda U21 Takımı'nda oynadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi 2021 belli oldu! Emekli temmuz zammı ile beraber...
En çok merak edilen geleceğin meslekleri belli oldu! Bu meslekler para basacak: İşte en yüksek maaşlı meslekler
Joachim Löw'den Mesut Özil itirafı! "Büyük hayal kırıklığı"
İşçi ve işverenler dikkat! Milyonlarca çalışan için yeni dönem başladı
Son Dakika Haberi | 30 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...
Müsilajda son dakika gelişmesi | Belediye yapmazsa ona da bakanlık el atacak
Son dakika haberi: Elmalı davasında şoke eden detaylar: Tacizi ortaya çıkaran babaanne konuştu
Son dakika: Elmalı davası olayında yeni gelişme! Türkiye'nin nefret duyduğu çift kendilerini böyle savundu
Emekliye 441 lira zam yolda! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Abdou Harroui'nin peşinde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA