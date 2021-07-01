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Giriş Tarihi: 1.7.2021 14:47

Mustafa Denizli'den Altay'a mesaj! "Cevap bekleyen benim"

İHA
Mustafa Denizli'den Altay'a mesaj! Cevap bekleyen benim

Efsanesi olduğu Altay’ı Süper Lig’e taşıyan Teknik Direktör Mustafa Denizli, yeni sözleşme için yönetimin kendisinden cevap beklediği yönündeki haberlere açıklık getirdi. Tecrübeli teknik adam, “Cevap bekleyen benim” dedi.

İzmir temsilcisi Altay'ı 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e taşıyan Mustafa Denizli, sözleşmesi konusunda İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamada bulundu. Son günlerde basında yer alan sözleşme için kendisinden cevap beklendiği yönündeki iddiaları yanıtlayan deneyimli teknik adam, yaklaşık bir ay önce Altay yönetimi ile görüştüklerini ve o görüşmede olumlu yanıt verdiğini açıkladı. Denizli, "Cevap bekleyen benim" açıklamasını yaptı.

Mustafa Denizli, "Başkanla yaklaşık bir ay önce görüştük ve yeni sezonda beraberiz dedik. Ben de Süper Lig'de kalıcı olmak adına transfer raporu hazırlayıp kendilerine sundum. Verdiğim transfer listesi kulübün transfer bütçesinin altında. Bu süreçte ne benimle ne de verdiğim rapor doğrultusunda transferle ilgili bir gelişme olmadı. Transferler gerçekleştiği takdirde ben devam ederim. Ben kararımı zaten bir ay önce verdim. Altaylı olduğum için bazı şeyleri sineye çekiyorum. Cevap bekleyen benim" diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'in bitimine 2 hafta kala Altay yönetiminin çağrısı üzerine alacağı ücretin Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışlanması şartıyla görevi kabul etmiş ve sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Denizli, play-off'ların ardından Altay'ı Süper Lig'e taşıdı.

Altay'da pazartesi günü yapılan genel kurulda Özgür Ekmekçioğlu yeniden başkanlığa seçilmişti.

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Mustafa Denizli'den Altay'a mesaj! "Cevap bekleyen benim"
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