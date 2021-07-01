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Giriş Tarihi: 1.7.2021 13:16 Son Güncelleme: 1.7.2021 13:17

Son dakika: Franck Ribery Fiorentina'ya veda etti

Son dakika: Franck Ribery Fiorentina'ya veda etti

Son dakika... İtalya Serie A ekibi Fiorentina, Fransız yıldız Franck Ribery'ye veda etti. Sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki oyuncuyla yollar ayrıldı. Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen Ribery, kariyeri boyunca; Brest, Metz, Marsilya, Bayern Münih'te oynadı.

Son dakika... 2019 yılında Bayern Münih'ten ayrılarak İtalya Serie A Takımı Fiorentina'ya imza atmıştı. Mor Menekşelerle sözleşmesi biten Fransız yıldız, takımda ayrıldı. Fiorentina, Ribery için veda mesajı yayınladı.

Brest, Metz, Marsiyla, Bayern Münih formaları giyen 38 yaşındaki futbolcu, ülkemizde Galatasaray'da oynamıştı. Ribery, forma giydiği kısa sürede Türkiye'de iz bırakmayı başarmıştı.

Deneyimli yıldız Fiorentina'dan ayrılırken, kariyeriyle ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu.

Ribery, geçen sezon 30 maçta Fiorentina forması giyerken, 2 gol 7 asistlik katkı sağladı.

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Son dakika: Franck Ribery Fiorentina'ya veda etti
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