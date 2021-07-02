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Giriş Tarihi: 2.7.2021 11:23 Son Güncelleme: 2.7.2021 11:24

Issac Cofie 2 yıl daha Sivasspor’da

İHA
Issac Cofie 2 yıl daha Sivasspor’da

Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, deneyimli orta saha oyuncusu Isaac Cofie ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Isaac Cofie'nin kırmızı-beyazlı kulüple olan kontratı sona ermişti.

DG Sivasspor, sözleşmesi sezon sonu sona eren orta saha oyuncusu Isaac Cofie ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

UEFA Konferans Ligi'nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kırmızı-beyazlı kulüp sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Cofie ile yeniden anlaştığını duyurdu.



Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Demir Grup Sivasspor'umuz, sözleşmesi sezon sonu sona eren futbolcumuz Isaac Cofie ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı."

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Issac Cofie 2 yıl daha Sivasspor’da
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