Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor, Sapunaru ile yollarını ayırdı
Giriş Tarihi: 2.7.2021 11:12 Son Güncelleme: 2.7.2021 11:12

Kayserispor, Sapunaru ile yollarını ayırdı

İHA
Kayserispor, Sapunaru ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Rumen oyuncusu Cristian Sapunaru ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ise, “Kulübümüz profesyonel futbolcularından Cristian Sapunaru ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da ayrıldık. Sarı-Kırmızılı takımın kaptanı Sapunaru ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesih etti. Sapunaru bugün gece Kayseri'den ayrılarak ülkesine dönecek ve yeni takımı ile sözleşme imzalayacak. Cristian Sapunaru Hes Kablo Kayserispor forması İle 105 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.

Cristian Sapunaru yaptığı açıklamada, "Kayserispor ailesine selam olsun. Veda zamanı geldi, ama sizi asla unutmayacağım. Bu kulüp için elimden gelenin iyisini sunmaya çalıştım. Tutku ve özveriyle dolu harika yıllar geçirdim. Gerek takıma, gerek bana verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Ayrılık zor ama hayat devam ediyor ve tanıştığım güzel aile ile kalmanızı istiyorum. Bu takımın bir parçası olduğum için şanslıydım. Bu takımın muhteşem taraftarına sahip olduğum, tüm meslektaşlarıma ve daha fazla hatıra olan arkadaşlarıma her gün yanımızda olan harika insanlara, personele, çalışmaktan zevk aldığım herkese sonsuz teşekkür ederim. Şimdi eve gitme zamanı ve umarım yakında tekrar görüşmek üzere" diye konuştu.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ise, "Kulübümüz profesyonel futbolcularından Cristian Sapunaru ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Yeşilçam'ın duayen sanatçısı Kartal Tibet hayatını kaybetti! Kartal Tibet kimdir ve kaç yaşındaydı?
Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi 2021 belli oldu! Emekli temmuz zammı ile beraber...
Milyonlarca emekliye zam müjdesi geldi: 2021 En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: İşte en yüksek maaşlı meslekler
LGS'ye giren öğrenciler bu yıl avantajlı
SON DAKİKA | 3. doz hatırlatma aşısında flaş kararlar! İşte şartlar
Son dakika | Genç ve kadın istihdamında önemli destek kararı: Uzatıldı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan genelgeyi yayınladı: İşte madde madde kamuda tasarruf
Son dakika: Canlı yayında Angelovski'nin mesajını açıkladı! "Şampiyon yaparım..."
Joachim Löw'den Mesut Özil itirafı! "Büyük hayal kırıklığı"
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor, Sapunaru ile yollarını ayırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA