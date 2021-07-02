Son dakika: Başakşehir ile Giuliano'nun yolları ayrıldı!

Son dakika... Medipol Başakşehir, geçen sezon başında transfer edilen Giuliano ile yollarını ayırdı. Transfer çalışmalarını sürdüren İstanbul temsilcisi, Brezilyalı orta saha ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Giuliano için bir veda mesajı paylaşılırken, şu ifadeler kullanıldı:
"Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Giuliano ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.
Kısa sürede ailemizin önemli bir parçası olan Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
Brezilyalı futbolcu daha önce Fenerbahçe forması da giymişti.