Son dakika: Başakşehir ile Giuliano'nun yolları ayrıldı!

Giuliano için bir veda mesajı paylaşılırken, şu ifadeler kullanıldı:

"Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Giuliano ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Kısa sürede ailemizin önemli bir parçası olan Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Brezilyalı futbolcu daha önce Fenerbahçe forması da giymişti.