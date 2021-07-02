Son dakika: Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Samatta'ya Fransa'dan talip! Bonservis bedeli...

Son dakika... Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına hocasız başladı. Bir yandan yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Ali Koç ve arkadaşları, iç ve dış transferde de mesailerini yürütüyor.
Kısa süre içerisinde açıklanması beklenen yeni hocanın ardından transfer çalışmalarında somut adımlar atması beklenen Fenerbahçe, şu ana kadar Steven Caulker ve Serdar Dursun isimlerini resmen açıkladı.
Yeni sezonda ilk 11'de direkt olarak yer alabilecek golcü transferi yapması beklenen sarı-lacivertlilerde, geçtiğimiz sezon başında kadroya katılan Mbwana Samatta'nın satılması bekleniyor.
İLK TEKLİF GELDİ
Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Samatta, sezon boyunca Süper Lig'de 27 maçta forma giyebildi ve yalnızca 5 gol kaydetti.
Haberde, Fenerbahçe'nin Lens'ten 5 milyon Euro bonservis bedeli istediği yazıldı.