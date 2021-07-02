Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Samatta'ya Fransa'dan talip! Bonservis bedeli...
Giriş Tarihi: 2.7.2021 17:59 Son Güncelleme: 2.7.2021 18:07

Son dakika: Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Samatta'ya Fransa'dan talip! Bonservis bedeli...

Son dakika: Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Samatta'ya Fransa'dan talip! Bonservis bedeli...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği golcü oyuncu Mbwana Samatta, sarı-lacivertlilerde sezon boyunca bekleneni verememişti. Yeni sezonda takımdan ayrılması beklenen Samatta için Fransa Ligue 1'den talip çıktı. Fransız basınında yer alan haberde sarı-lacivertlilerin istediği bonservis bedeli de yazıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika... Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına hocasız başladı. Bir yandan yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Ali Koç ve arkadaşları, iç ve dış transferde de mesailerini yürütüyor.

Kısa süre içerisinde açıklanması beklenen yeni hocanın ardından transfer çalışmalarında somut adımlar atması beklenen Fenerbahçe, şu ana kadar Steven Caulker ve Serdar Dursun isimlerini resmen açıkladı.

Yeni sezonda ilk 11'de direkt olarak yer alabilecek golcü transferi yapması beklenen sarı-lacivertlilerde, geçtiğimiz sezon başında kadroya katılan Mbwana Samatta'nın satılması bekleniyor.

İLK TEKLİF GELDİ

Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Samatta, sezon boyunca Süper Lig'de 27 maçta forma giyebildi ve yalnızca 5 gol kaydetti.

Taraftarın ve teknik heyetin beklentisini bir türlü karşılayamayan Samatta için gelecek teklifler bekleniyor. 28 yaşındaki golcü oyuncu için Fransız basınında transfer haberleri yer almaya başladı.

MSV Foot'ta yer alan habere göre, Ligue 1'de sezonu 7. sırada bitiren Lens, Mbwana Samatta'ya talip oldu. Sarı-lacivertlilerin kadroda düşünmediği Samatta için golcü arayışlarını sürdüren Lens'in teklif yaptığı belirtildi.

Haberde, Fenerbahçe'nin Lens'ten 5 milyon Euro bonservis bedeli istediği yazıldı.

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Son dakika: Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Samatta'ya Fransa'dan talip! Bonservis bedeli...
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