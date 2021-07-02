Son dakika: Fenerbahçe’de ikinci Vitor Pereira dönemi başlıyor! Caner Erkin kavgası yeniden akıllara geldi…

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nu gönderdikten sonra yaklaşık 1 aydır sürdürdüğü yeni teknik direktör arayışlarını Vitor Pereira'yı takımın başına getirerek sona erdirdi. Tüm spor kamuoyunu ters köşe yapan sarı-lacivertliler, şu ana kadar adı hiç geçmeyen Pereira ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
5 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda başlayacak olan kampa yeni teknik direktörünü yetiştirmek için yoğun çaba sarf eden yönetim, Bilic ve Igor Angelovski isimlerinde sona yaklaşmıştı. Ancak başkan Ali Koç, kararını Vitor Pereira yönünde verdi.
Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'de geçirdiği ilk dönem, Süper Lig'e damga vurmuştu. 2015-2016 sezonunda en az gol yiyen ve en fazla maçta kalesini gole kapatan takım olan sarı-lacivertliler, sezon sonunda şampiyonluk yaşayamamıştı.
Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın görev yaptığı ilk döneminde 22 galibiyet, 8 beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı ve sezonu 74 puanla şampiyon Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı.
CANER ERKİN'LE YAŞANAN GERGİNLİK
2015-2016 sezonunda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde sarı-lacivertlilerde Caner Erkin gerilimi patlak vermişti. Derbi öncesinde ilk 11'de yer almadığını öğrenen Caner Erkin, Vitor Pereira'ya karşı hakaretlerde bulunmuştu.
Teknik direktörüne sarf ettiği ağır sözlerin ardından kadrodan çıkarılan Caner Erkin, bu karara da sert tepki göstermişti.
Fenerbahçe Kulübü, yaşanan bu gelişmelerin ardından Caner Erkin'i kadro dışı bırakmıştı. Resmi site üzerinden açıklama yayımlayan Fenerbahçe, "Teknik Direktörümüz Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan Caner Erkin ile ilgili kararı, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu verecektir." İfadelerini kullanmıştı.
İşte sarı-lacivertlilerin o dönem yaptığı açıklama….
"Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'nın futbolcularımızla yaptığı maç toplantısında 18 kişilik kadroda yer alan Caner Erkin, toplantı sonrası Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'ya karşı spor ahlakına aykırı ve seviyesizce bir davranış içinde bulunmuştur. Teknik Direktörümüz Vitor Pereira tarafından Caner Erkin maçın 18 kişilik kadrosundan çıkartılmıştır. Teknik Direktörümüz Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan Caner Erkin ile ilgili kararı, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu verecektir."