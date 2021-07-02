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Giriş Tarihi: 2.7.2021

Tarihe geçen açılış!

VOLKAN DEMİR
Tarihe geçen açılış!

Çaldığı her kapıdan olumsuz yanıt alan sarı-lacivertlilerin yaşadığı sıkıntı, Çin Kulübü’nün de iştahını kabarttı. Beijing, Slaven Bilic’in sözleşmesinin feshi için 4 milyon Euro istedi. Hâlâ belirsizlik sürüyor

Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdığı 2 Haziran'dan bu yana Fenerbahçe için 30'a yakın isim yazıldı… Başkan Ali Koç konuyla ilgili sessizliğini, "Kimi istesek gelmek istemiyor" diyerek bozarken yaşanan sıkıntıyı da gözler önüne serdi. Dün yeni sezon için topbaşı yapan sarılacivertliler 114 yıllık tarihinde ilk kez teknik direktörü belli olmadan sahaya çıktı.

ÇİN KULÜBÜYLE 2022'YE KADAR ANLAŞMASI VAR
Kapısını çaldığı tüm isimlerden 'Hayır' yanıtını alan Fenerbahçe'ye olumlu yanıt veren tek isim Slaven Bilic oldu. Ancak o da sözleşmeye takıldı. Çin Kulübü Beijing Guoan ile 31 Aralık 2022'ye kadar anlaşması olan 52 yaşındaki Hırvat Hoca'ya "Sözleşmesi feshet" gel dendi. Bu durum Çin ekibinin iştahını kabarttı ve 4 milyon Euro ile kapıyı açtı

FERREIRA KABUL ETMEDI, ANGELOVSKİ'YI YAZDILAR
Belirsizliğe son vermek için yoğun bir çalışma yapılırken, İtalyan medyası Fenerbahçe'nin, Kuzey Makedonya Teknik Direktörü İgor Angelovski ile görüştüğünü iddia etti. 45 yaşındaki hocanın sarı-lacivertlilerden 3 yıllık sözleşme talep ettiği belirtildi. Brezilya basını UOL ise Palmeiras'ın Portekizli hocası Abel Ferreira'nın F.Bahçe'nin yaptığı 2 yıllık sözleşme teklifini reddettiğini duyurdu. Adaylardan Marco Silva ise dün İngiliz ekibi Fulham'a imza attı.

DEMİREL VE ZEKİ GÖLE ÇALIŞTIRDI
TEKNİK direktörünü henüz bulamayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için dün sahaya indi. Samandıra Tesisleri bakımda olduğu Dereağzı'nda yapılan idmana milli takımlara giden oyuncular ile izinli olan Perotti katılmadı. Sarı-lacivertlileri antrenörler Volkan Demirel, Zeki Göle ve Fatih Yıldız çalıştırdı.

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Tarihe geçen açılış!
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