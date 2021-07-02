Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı İzmir Alsancak Stadı gün sayıyor!
Giriş Tarihi: 2.7.2021 13:52

Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı İzmir Alsancak Stadı gün sayıyor!

İHA
Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı İzmir Alsancak Stadı gün sayıyor!

Türk futbol tarihinde ilk resmi maçın oynandığı stat olan ve 2014 yılında yeniden yapımı kararlaştırılan İzmir Alsancak Stadı, yeniden futbol müsabakalarına kapılarını açmak için gün sayıyor. Stadın resmi teslim tarihi 11 Kasım 2021 olarak belirlenirken, bu tarihin daha da öne çekilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

1939 yılında kullanımına başlanan ve Türk futbol tarihinde ilk resmi lig maçına ev sahipliği yapması ve ilk golün atılması bakımından çok önemli bir yere sahip olan İzmir Alsancak Stadı, ömrünü doldurması sebebi ile 2014 yılında yenilenmeye girmişti. Yeniden yapım süreci neredeyse biten stat için ikmal ihalesinin tamamlanmasının ardından çalışmalara hız kesmeden başlandı.

UEFA standartlarında yeniden yükselen Alsancak Stadı'nın çim saha, altyapı, yapay gün ışığı sistemleri ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Dış cephesi siyah-beyaz renkte kaplanan ve 15 bin seyirci kapasitesine sahip olacak statta tribünlere monte edilecek koltukların siparişi ise henüz verilmedi.

İzmir Alsancak Stadı’nda sona gelindi | Video

TESLİM TARİHİ 11 KASIM 2021

Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda olduğu gibi hibrit çime sahip olacak Alsancak Stadı'nda çimlerin daha sağlıklı olabilmesi için zeminde ısıtma ve soğutma sistemi de imal edilecek.

Yüzde 90 oranında tamamlanan stadın resmi teslim tarihi ise 11 Kasım 2021 olarak belirlendi. Yeni sezonda Süper Lig'e yükselen Altay ile 1. Lig'de yer alan Altınordu kulüpleri tarafından kullanılması beklenen stadın daha önce hizmete alınması için ise çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Yaklaşık 130 milyon TL'ye mal olan İzmir Alsancak Stadı'nda 10 loca, 4 soyunma odası, 2 hakem ve 4 antrenör odasının yanı sıra UEFA ofisleri, 100 kişilik çok amaçlı salon ve yeme-içme alanları ve 7 ticari alan bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Yeşilçam'ın duayen ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti! Kartal Tibet kimdir ve kaç yaşındaydı?
Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi 2021 belli oldu! Emekli temmuz zammı ile beraber...
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: İşte en yüksek maaşlı meslekler
LGS'ye giren öğrenciler bu yıl avantajlı
Milyonlarca emekliye zam müjdesi geldi: 2021 En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
SON DAKİKA | 3. doz hatırlatma aşısında flaş kararlar! İşte şartlar
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan genelgeyi yayınladı: İşte madde madde kamuda tasarruf
Milyonlarca emekliye zam müjdesi geldi: SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç para olacak?
Son dakika | Genç ve kadın istihdamında önemli destek kararı: Uzatıldı
Son dakika | Tosuncuk Mehmet Aydın konsolosluktan talepte bulundu: Beni onlara vermeyin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı İzmir Alsancak Stadı gün sayıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA