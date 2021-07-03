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Giriş Tarihi: 3.7.2021 13:39

Altay'da İbrahim Öztürk sürprizi

DHA
Altay'da İbrahim Öztürk sürprizi

Süper Lig'e yükselen Altay'da hafta başında yeniden başkanlık görevine getirilen Özgür Ekmekçioğlu, 40 yaşına basan kaptan İbrahim Öztürk'le yola devam etme kararı aldı.

Daha önce 2006-2008 yıllıra arasında oynadığı siyah-beyazlı kulüpteki ikinci döneminde önce 2'nci Lig'de, geçen sezon da TFF 1'inci Lig'de Play-Off'ta kupa kaldıran stoper İbrahim Öztürk'le yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

Geçen sezonki Play-Off şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan kaptan İbrahim'in tecrübesiyle takım içinde ağabeylik görevini de üstleneceği ifade edildi. Kariyerine Süper Lig'de devam edecek 40 yaşındaki tüm liglerin en tecrübeli futbolcusu olan İbrahim Öztürk, Bursaspor formasıyla Süper Lig dahil olmak üzere tüm liglerde toplam 6 şampiyonluk yaşadı.

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Altay'da İbrahim Öztürk sürprizi
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