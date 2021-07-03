EURO 2020'de yarı final eşleşmeleri belli oldu! Dev eşleşme İtalya-İspanya...

11 Haziran'da başlayan EURO 2020'de finale son 1 tur kaldı. Birbirinden heyecanlı maçların oynandığı turnuvada çeyrek final eşleşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte İngiltere, İspanya, İtalya ve Danimarka yarı finale çıkan takımlar oldu.
Turnuvanın yarı final ve final maçları İngiltere'nin Londra şehrinde yer alan Wembley Stadı'nda oynanacak. Yarı final maçları 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacakken, final maçı 11 Temmuz Pazar günü oynanacak.
Turnuvada oluşan yarı final eşleşmeleri ve maç takvimi şu şekilde:
6 Temmuz Salı - 22.00
İtalya-İspanya
7 Temmuz Çarşamba - 22.00
İngiltere-Danimarka
FİNAL
11 Temmuz 2021 - Pazar