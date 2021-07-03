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Giriş Tarihi: 4.7.2021 00:42 Son Güncelleme: 4.7.2021 00:45

EURO 2020'de yarı final eşleşmeleri belli oldu! Dev eşleşme İtalya-İspanya...

EURO 2020'de yarı final eşleşmeleri belli oldu! Dev eşleşme İtalya-İspanya...

2020 Avrupa Şampiyonası'nda final öncesi son aşamaya gelindi. Çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından iki yarı final eşlemesi de belli oldu. Yarı final maçları, 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacak. İşte EURO 2020 yarı final eşleşmeleri ve tarihleri...

11 Haziran'da başlayan EURO 2020'de finale son 1 tur kaldı. Birbirinden heyecanlı maçların oynandığı turnuvada çeyrek final eşleşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte İngiltere, İspanya, İtalya ve Danimarka yarı finale çıkan takımlar oldu.

Turnuvanın yarı final ve final maçları İngiltere'nin Londra şehrinde yer alan Wembley Stadı'nda oynanacak. Yarı final maçları 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacakken, final maçı 11 Temmuz Pazar günü oynanacak.

Turnuvada oluşan yarı final eşleşmeleri ve maç takvimi şu şekilde:

6 Temmuz Salı - 22.00

İtalya-İspanya

7 Temmuz Çarşamba - 22.00

İngiltere-Danimarka

FİNAL

11 Temmuz 2021 - Pazar

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EURO 2020'de yarı final eşleşmeleri belli oldu! Dev eşleşme İtalya-İspanya...
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