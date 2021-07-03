Rıza Çalımbay: Öncelikli hedefimiz Avrupa kupaları

'ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ AVRUPA KUPALARI'

İlk hedeflerinin yeni sezon öncesi oynayacakları Avrupa Kupaları maçları olduğunu ifade eden Çalımbay, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ligden önce başlayacağımız için Avrupa Kupaları bizim için çok önemli. Bize büyük ihtimalle Moldova veya Makedonya takımı çıkabilir. Kolay gibi görünüyor ama zor maçlar olacak. Onlar şu an hazırlar ve maç oynuyorlar. Ligden önce başladığı için öncelikli hedefimiz Avrupa Kupaları. O maçlar bizim açımızdan, lige hazırlanma açısından önemli olacak. O maçları iyi bitirmek zorundayız."





'FUTBOL TARAFTARSIZ OLMAZ'

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezonda tribünlerin yarısına seyirci alınması kararını da değerlendiren Çalımbay, "Futbol bence taraftarsız olmaz. Maçlarımızı kendi tesisimizde sanki hazırlık maçı oynuyormuş gibi oynuyorduk. Hiç kimsenin bir avantajı yoktu. Şimdi herkes kendi taraftarlarının varlığını hissedecek. O zaman kendi sahalarında daha başarılı olabilirler. Pandemiden önce biz kendi sahamızda taraftarımız varken hiç yenilgi almadık. Taraftar olmadan maçları tadı tuzu olmuyor" dedi.



