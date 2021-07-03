Son dakika: Beşiktaş’ın yıldızı Josef de Souza’nın paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı! Alex Teixeira'ya Türkiye mesajı…

Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla büyük övgü toplayan Beşiktaş, sezonu 2 kupayla tamamlamayı başardı. Sezon boyunca siyah-beyazlıların en etkili isimlerinden birisi olan Josef de Souza, gelecek sezonun en çok ses getirecek transferinde de başrolü oynuyor.
Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın'ın arasında süren sözleşme görüşmeleri, bir noktada çıkmaza girmiş olsa da taraflar anlaşma sağladı ve şampiyon hocanın kontratı 1 yıl daha uzatıldı.
Sergen Yalçın'ın yönetimden en çok istediği konu Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı olabilecek bir kadro kurulması oldu. Siyah-beyazlı yönetim, Sergen Yalçın'ın bu isteği doğrultusunda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Transfer sezonunun açılmasından itibaren adı Beşiktaş ile Brezilyalı 10 numara oyuncusu Alex Teixeira, Sergen Yalçın'ın da en çok istediği isimler arasında başı çekiyor.
Teixeira'nın yanı sıra deneyimli bir golcü için de çalışmalarını sürdüren yönetim, Dzeko ve Diego Costa transferinde aşama kaydetmek istiyor.
HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM
Geçen sezon, Beşiktaş'ın en iyi isimlerinden birisi olan Josef de Souza, yeni sezonun transfer çalışmalarında da büyük rol oynuyor. Alex Teixeira ile yakın arkadaş olan Souza, geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcuyla birlikte 'Kartal' pozu verdiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşmıştı.
Yine kişisel sosyal medya hesabından Teixeira'nın kızı ve eşinin olduğu bir fotoğrafı paylaşan Souza, Beşiktaş taraftarına mesajı verdi.
'TÜRKİYE'DE GÖRÜŞÜRÜZ'
Alex Teixeira'nın ailesini paylaştığı fotoğrafın altına "Türkiye'de görüşürüz" yorumunu düşen Josef de Souza, transferde aşama kaydedildiğini mesajını vermiş oldu.
Bu paylaşımın ardından oldukça heyecanlanan Beşiktaş taraftarı, Josef de Souza'nın yeni paylaşımıyla 'Alex Teixeria transferi bitti.' yorumları yaptı.