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Giriş Tarihi: 3.7.2021 23:59 Son Güncelleme: 4.7.2021 00:18

Son dakika: Galatasaray’ın hedefindeki Paulinho transfer ateşini yaktı! Fatih Terim’in fotoğraflarına…

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Galatasaray’ın hedefindeki Paulinho transfer ateşini yaktı! Fatih Terim’in fotoğraflarına…

Son dakika haberi… Yeni sezon için en erken topbaşı yapan takım olan Galatasaray, Burak Elmas’ın başkan seçilmesi ve Fatih Terim’in Florya’ya geri dönmesiyle adeta bahar havasına büründü. Burak Elmas ve ekip arkadaşları geçmiş dönemden kalan borçları kapatarak sarı-kırmızılıların transfer tahtasını yeniden açtı. Fatih Terim’in listesiyle birlikte çalışmalarını sürdüren yönetim, Brezilyalı yıldız Paulinho ile de temas halinde. Fatih Terim’in orta saha için görmek istediği isim olan Paulinho, sosyal medyada öyle bir hareket yaptı ki adeta adeta transfer ateşini yaktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ın ardında 2. Sırada tamamlayan Galatasaray, sezonun tamamlanmasıyla birlikte bir kaosun içerisine girmişti. Mustafa Cengiz yönetimi ve Fatih Terim arasında yaşananlar yeni sezon için soru işaretleri oluşturdu.

19 Haziran tarihinde yapılan başkanlık seçimiyle yeniden bahar havasını yakalayan Galatasaray, Burak Elmas başkan seçildi ve Fatih Terim Florya'da göreve başladı.

Bu gelişmelerin ardından transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, şu ana kadar Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferlerini resmen duyurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları dolayısıyla sezonu en erken açan takım olan Galatasaray'ın, 15 Temmuz tarihine kadar PSV ile oynanacak maçın kadrosunu UEFA'ya bildirmesi gerekiyor.

Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden yeni yönetim, geçmiş yönetimlerden kalan borçları kapatarak transfer tahtasını açmayı başardı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, taraftara, transferler için müsterih olmaları gerektiği mesajını vermişti.

PAULİNHO TRANSFER ATEŞİNİ YAKTI

Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte adı Galatasaray ile anılan eski Barcelonalı yıldız orta saha Paulinho, Instagram'dan yaptığı hamleyle taraftarı heyecanlandırdı.

Galatasaray'a transferi konusunda henüz net bir durum söz konusu olmayan Paulinho'nun maliyeti soru işareti yaratıyor. Transferde acele etmek istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, birçok isimler birden görüşmelerini sürdürüyor.

Fatih Terim'in Instagram paylaşımlarına beğeni bırakan Brezilyalı yıldız, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Paulinho'nun bu hareketi, transfer ateşini yaktı şeklinde yorumlandı.

İşte Paulinho'nun beğendiği o fotoğraflar...

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Son dakika: Galatasaray’ın hedefindeki Paulinho transfer ateşini yaktı! Fatih Terim’in fotoğraflarına…
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