Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Pereira sonrası dikkat çeken şampiyonluk detayı! Ersun Yanal ve Aykut Kocaman başaramamıştı...
Giriş Tarihi: 3.7.2021 16:27 Son Güncelleme: 3.7.2021 16:29

Son dakika: Pereira sonrası dikkat çeken şampiyonluk detayı! Ersun Yanal ve Aykut Kocaman başaramamıştı...

Son dakika: Pereira sonrası dikkat çeken şampiyonluk detayı! Ersun Yanal ve Aykut Kocaman başaramamıştı...

Son dakika... Fenerbahçe camiasının uzun bekleyişi sona erdi ve yeni teknik direktör Vitor Pereira oldu. Daha önce 2015-2016 sezonunda Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde sarı-lacivertli takımı çalıştıran ve şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Portekizli hocanın yeniden göreve getirilmesi büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçeliler adeta ikiye bölünmüş durumdayken, ilginç bir istatistik gündeme geldi. İşte ikinci Pereira dönemi öncesi dikkat çeken o detay...

Son dakika... Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra uzun süre teknik adam arayışına giren Fenerbahçe, sürpriz bir şekilde Vitor Pereira'yı takımın başına getirdi. Basında yazılan birçok hocanın aksine Pereira'nın gelişi herkesi şaşırttı. Ali Koç yönetiminin bu tercihi ise camiada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

2015- 2016 sezonunda sarı-lacivertli takımı çalıştıran ancak Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrolarından biri olarak adlandıran o takımı şampiyon yapamayan Pereira'nın yeniden göreve getirilmesi eleştiri konusu olurken, bir kısım taraftar ise kararın doğru olduğunu ifade ediyor.

Fenerbahçe'de Pereira'nın başarılı olacağına inanan taraftarların sayısı da oldukça fazla. Ancak ikinci Pereira dönemi öncesinde bir istatistik dikkat çekti. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, canlı yayında o istatistiği açıkladı.

Fenerbahçe'de daha önce görev yapıp ayrılan ve daha sonra tekrar takımın başına geçen teknik adamlar şampiyon olamıyor.

"Fenerbahçe'de şu ana kadar ikinci gelişlerini yapan teknik adamlar şampiyonluk görmemişler" diyen Domaç, şöyle konuştu: "Daum ilk gelişinde şampiyonluk yaşadı, ikinci gelişinde şampiyon olamadı.

Aykut Kocaman birinci gelişi şampiyonluk, ikinci gelişinde şampiyon olamadı.

Ersun Yanal, göreve geldiği ilk dönem şampiyonluk yaşadı, ikinci gelişinde şampiyon olamadı.

Ancak bu istatistik bize bir şeyi daha gösteriyor. Pereira ilk gelişinde de şampiyon olamadı. Tabii ki istatistikler her şeyi açıklamaz ancak ikinci gelişler Fenerbahçe'de çok büyük başarılar sağlamamış.

Pereira'nın olumlu yanlarını da söylemek lazım. Türkiye'yi tanıyor, biliyor. Fenerbahçe'nin rakiplerini tanıyor, ortamı, taraftarları tanıyor. İlk dönemindeki gibi yine kaliteli bir takıma sahip.

Pereira'nın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı 2015-2016 sezonunda şampiyonluk ipini 79 puanla Beşiktaş göğüslerken, Fenerbahçe ise 74 puanla ikinci olmuştu.

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Son dakika: Pereira sonrası dikkat çeken şampiyonluk detayı! Ersun Yanal ve Aykut Kocaman başaramamıştı...
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