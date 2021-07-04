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Giriş Tarihi: 4.7.2021

3 Temmuz futbolumuzun kara lekesidir

3 Temmuz futbolumuzun kara lekesidir

Trabzonspor Yönetimi, 3 Temmuz 2011’de başlayan şike davasının üstünden 3 bin 650 gün geçtiğinin altını çizerken, “Trabzonspor’a karşı 3 Temmuz’da dünya tarihinin en büyük şikesi yapıldı ve üzeri kapatıldı” açıklamasını yaptı

Trabzonspor yönetimi, 3 Temmuz 2011'de başlayan 'şike' davasının 10. yıl dönümünde çok sert bir açıklama yayınladı. "Tam olarak 3.650 gün" başlığıyla yapılan açıklamada, "Trabzonspor'a karşı 3 Temmuz'da dünya tarihinin en büyük şikesi yapıldı. On binlerce sayfa belgeye, görüntü ve telefon kayıtlarına rağmen üzeri kapatıldı!" denirken, şike ile suçlanan kişilerin ne savcılık ifadelerinde ne de mahkemede şike belgelerini inkâr etmedikleri vurgulandı. Hem UEFA hem de CAS'ın şikeyi kabul ettiğinin altı çizilen açıklamada, "Bugün yeniden yargılama kararı hakkında dahi "şike" yapıyorlar! Trabzonspor'un şampiyonluğunu organize şekilde çalanlar şunu unutmasın ki; dünya tarihinin en büyük şikesi olan 3 Temmuz futbolumuzun kara lekesi olarak yerini korumaya devam edecektir!" denildi.

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3 Temmuz futbolumuzun kara lekesidir
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