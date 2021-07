Günün sorusu: Fenerbahçe’nin teknik direktör olarak Pereira tercihini nasıl buldunuz?

GÜRCAN BİLGİÇ

Bu hamle Ali Koç'un intihar mektubudur

İki gün önce, 'Üst düzey bir hoca planlarınızda yoksa Emre Belözoğlu'nu tatilden çağırın' dedim. Hâlâ aynı görüşteyim. Bunun Vitor Pereira'nın iyikötü olmasıyla bir alakası yok. Kendisi 5 sezon önce yetersizliğini, cahilliğini, vizyonsuzluğunu kanıtlayarak Fenerbahçe'den ayrıldı. Bunları kazanmış ve gelişmiş bir şekilde dönüp dönmediğine bakacağız. Bilimsel testlere inanmayan, antrenmanları kafasına göre yaptıran, 70 milyon Euro bonservis maliyetli yıldızlar karmasını birbirine katan bir isim. Kulübün açıkladığı 4 sayfalık tanıtımdaki cümleleri Belözoğlu, Bulut ve İsmail Kartal için de kullanabiliriz. Sonuçta Ali Koç yönetiminin bir planı, gelişme takvimi veya futbol anlayışı olmadığını anladık. Pereira, 1.5 aylık başarısızlığın sonucunda, 1.5 günlük görüşmeyle el sıkışılan bir hoca. Fenerbahçe'nin sezon başarısı artık alacağı santrfora bağlı. Eğer iyi bir golcü bulurlarsa Peirara'yı da kendilerini de tartışmaya kapatırlar. Aksi yönde bir gelişmede bu kararı, aslında Ali Koç'un intihar mektubu olarak yorumlayabiliriz.





ÖMER ÜRÜNDÜL

Yürüyen Van Persie'yi tercih eden hocaydı!

Bana göre dünyada her teknik direktörün önemli hatalar yapması çok normal. Her şeyden önce tabii ki teknik adamların icraatlarına bakarım. Pereira benim gözümde iyi bir teknik direktör değil. Bu yorumu, Fenerbahçe'de çalıştığı zaman yaptığı hatalar üzerinden yapmıyorum. Zaten daha önceden başarısızlığı nedeniyle yolların ayrıldığı bu kariyerdeki bir hoca ile tekrar birleşmek hata. Ama benim olaylara bakış açım şöyle; Pereira, elinde birinci sınıf santrfor olmasa da fizik açıdan çok güçlü ve çok faydalı bir Fernandao varken, yürüyen Van Persie'yi tercih etmişti. Bu tip olaylar bir teknik direktör için çok olumsuz puan getirir. Her şeye rağmen ben yine de bu sene icraatlarına bakarak kendisini değerlendireceğim.



AHMET ÇAKAR

Taraftarlara bu seçimi anlatma olanağı yok

Fenerbahçe'de hem kulübe çok zarar verecek hem de Başkan Ali Koç'u yıpratacak gelişmeler yaşanıyor. Ali Koç göreve gelirken 'Vizyon' dedi, 'Avrupa'nın en önemli kulüplerinden biri olacağız' dedi ama evvelsi gün açıklanan Vitor Pereira kararıyla kulüp stratejisinde konkordato ilan etti. Vitor Pereira kararı, skandal bir karardır. Bunu hiçbir Fenerbahçe taraftarına ne izah edebilirsiniz ne de ikna edebilirsiniz. Haftalardır beklendi, sezon açıldı, transferler yapıldı ya da yapılamadı ama hoca belli olmadı. Bu kadar beklentinin sonunda, bu kadar gecikmenin sonunda önemli, ünlü bir hoca ile anlaşılsaydı bir nebze olsun camiaya yedirebilirlerdi ama şimdi yedirebilecekleri hiçbir şey yok. Vitor Pereira, Fenerbahçe camiasında asla iz bırakmamış, başarılı olamamış bir hocadır. Daum'u getirseler belki ikna edebilirlerdi. Zira Daum'un karizması, Fenerbahçe ve diğer kulüplerdeki başarısı Türkiye'de iz bırakmıştır. Ali Koç nasıl bu tür kararlara imza atıyor, adeta kendi ayağına sıkıyor anlaşılır gibi değil.



LEVENT TÜZEMEN

Çalıştığı yerde huzur değil hep çatışma olur

F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un Fenerbahçelileri bile şaşırtan Pereira hamlesini ben Aziz Yıldırım'a bir meydan okuma olarak görüyorum. Sayın Koç, Aziz Yıldırım'a şunu demek istiyor: "70 milyon Euro'luk kadro kurdun, Van Persie'yi getirdin ama Pereira ile şampiyon olamadın. Göreceksin, Pereira, F.Bahçe'de şampiyonluk kazanacak." Ancak Başkan Ali Koç, Pereira'yı takımın başına getirmesini taraftara asla anlatamaz. Tribünler ilk maçtan itibaren Pereira'ya bir tepki koyar. Çünkü Portekizli hoca, agresif, kavgacı ve geçimsiz bir teknik adam. Van Persie, Diego, Caner gibi birçok oyuncuyla kavga etti, hatta vatandaşı Nani, Fenerbahçe'den ayrılmadan evvel Pereira'yı suçlayarak şöyle demişti: "Herkesle çatışarak oyuncuların güvenini kaybettin. Bizi asla bir aile haline getiremedin." Ayrıca Pereira'nın F.Bahçe'yi FIFA'ya şikâyet etmesi tüm Fenerbahçeliler'in hafızasındaki yerini koruyor. Van Persie başta olmak üzere oyuncularla iletişim kuramayan Pereira'nın, Mesut Özil, Sosa, Gustavo gibi oyuncularla nasıl anlaşacağını açıkçası çok merak ediyorum. Gerçek şu, Pereira'nın olduğu yerde huzur olmaz, çatışma olur.