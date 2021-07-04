Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor’un yeni transferleri Emrah Başsan, Onur Bulut ve Gökhan Sazdağ idmanda
Giriş Tarihi: 4.7.2021 15:04

Kayserispor’un yeni transferleri Emrah Başsan, Onur Bulut ve Gökhan Sazdağ idmanda

İHA
Kayserispor’un yeni transferleri Emrah Başsan, Onur Bulut ve Gökhan Sazdağ idmanda

Hes Kablo Kayserispor’un yeni transferleri Emrah Başsan, Onur Bulut ve Gökhan Sazdağı takımla birlikte çalışmalara başladı.

Hes Kablo Kayserispor, tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak nezaretinde çalışan sarı kırmızılı takıma yeni katılan 3 futbolcu çalışmalara başladı. Transfer tahtasının kapalı olmasından ötürü henüz resmi imza atamayan Emrah Başsan, Onur Bulut ve Gökhan Sazdağı takımla birlikte çalışıyor.

Erzurumspor ile yollarını ayıran Emrah Başsan, Alanyaspor'dan ayrılan Onur Bulut ve Boluspor ile sözleşmesini sona erdiren Gökhan Sazdağı sarı kırmızılı takımın idmanına katılarak adaptasyon sürecini geçirmeye çabalıyor. 3 futbolcu, transfer tahtasının açılmasının ardından düzenlenecek imza töreni ile resmen Kayserisporlu olacak.


EN ÇOK OKUNANLAR

Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: İşte en yüksek maaşlı meslekler
Son dakika: Vitor Pereira'nın transfer listesi belli oldu! Eski öğrencisini Fenerbahçe'ye getiriyor...
Kılıçdaroğlu'nun her yalanı elinde patladı! Mega projelere iftira kampanyası alışkanlık oldu
Temmuz ayı Memur emekli maaş zammı 2021 belli oluyor! SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç para olacak?
SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor: Emekli ve memur temmuz maaş zammı oranı ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar...
Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası olay sözler! "Skandal, Ali Koç'un intihar mektubudur"
Telafi eğitimi yarın başlıyor! İşte telafi eğitimi ile ilgili tüm merak edilenler...
Emekli bayram ikramiyesi belli oluyor! 2021 Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, emekli ikramiyeleri zamlı mı ödenecek?
Belçika-İtalya maçında Lukaku’nun golden sonraki hareketi İtalyanları resmen çıldırttı! “Belçikalı Balotelli…”
Son dakika: Galatasaray’ın hedefindeki Paulinho transfer ateşini yaktı! Fatih Terim’in fotoğraflarına…
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor’un yeni transferleri Emrah Başsan, Onur Bulut ve Gökhan Sazdağ idmanda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA