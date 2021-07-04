Son dakika: Kaan Ayhan transferi kızıştı! Sassoulo açıkladı: Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Yeşil-siyahlı kulüp, "Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe durumunu sordu. İki kulüp Galatasaray ve Beşiktaş bir adım önde. Fenerbahçe ise diğerlerine göre şimdilik daha uzakta görünüyor" sözleriyle durumu net bir şekilde ortaya koydu. 26 yaşındaki oyuncu için geçen sezon da nabız yoklayan Cimbom yine masada…