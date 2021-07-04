Son dakika: Kaan Ayhan transferi kızıştı! Sassoulo açıkladı: Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Son dakika haberi... Transferde yerli isimlere ilgi artarken 3 büyükler milli futbolcu Kaan Ayhan'ın peşine düştü. Sassoulo yetkilileri SABAH'a yaptıkları özel açıklamada Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif aldıklarını doğruladı.
Yeşil-siyahlı kulüp, "Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe durumunu sordu. İki kulüp Galatasaray ve Beşiktaş bir adım önde. Fenerbahçe ise diğerlerine göre şimdilik daha uzakta görünüyor" sözleriyle durumu net bir şekilde ortaya koydu. 26 yaşındaki oyuncu için geçen sezon da nabız yoklayan Cimbom yine masada…
KARTAL'IN TEKLİFİ 2.5 MİLYON EURO!
Ancak Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği ile işi hızlandırdığı öğrenildi. Geçen sezon Fortuna Düsseldorf'tan 2.5 milyon Euro'ya İtalyan ekibine transfer olan Kaan için kulübü 5 milyon Euro'dan kapıyı açtı.
İtalyanlar bu bedeli bulamazsa kiralama opsiyonuna yönelme kararı aldı. Beşiktaş, milli yıldız için kiralama ücreti ödeyip kadroya dahil etmeyi ve gelecek sezon sonuna ise 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonu koymak istiyor.
30 MİLYON TL ALACAK!
Beşıktaş bu sezon ilk transferini Salih Uçan ile yaptı. SABAH Spor'un 4 Mayıs'ta duyurduğu anlaşmanın ardından dün iş resmiyete döküldü.
1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 senelik imza atan deneyimli oyuncu, 8 milyon TL garanti ücret ve 2 milyon TL de bonus kazanacak.
Salih Uçan'ın yarın takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Son sezonunda 40 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 3 gol atarken 7 kez de asist katkısında bulundu.
UTKU'DAN 3 YILLIK İMZA!
Kartal'ın kalecilerinden Utku Yuvakuran biten sözleşmesini 3 yıl daha yeniledi. Beşiktaş kariyerinde toplam 20 maça çıkan ve 7 mücadelede kalesini gole kapatan 23 yaşındaki file bekçisi, 2024 sezonu sonuna kadar Beşiktaş'ta…
KAPTAN YUVAYI BIRAKMADI!
Beşiktaş, 38 yaşındaki emektar kaptanı Atiba Hutchinson ile sözleşme 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kaptan bonuslarla birlikte 750 bin Euro kazanacak.
2013 yazında Beşiktaş'ın kapısından içeri giren istikrar abidesi, 9. sezonunu geçireceği takımıyla 293 maça çıkarken, 23 gol atıp 34 asist yaptı.
Öte yandan kendisine kulüp bulması istenen Boyd kamp kadrosuna dahil edilmedi.