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Giriş Tarihi: 5.7.2021 19:31

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hedefindeki Ezgjan Alioski kulübünden ayrıldı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hedefindeki Ezgjan Alioski kulübünden ayrıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'da forma giyen Ezgjan Alioski, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımından ayrıldı. İngiliz ekibi, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu. Makedon sol bek için Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ilgilendiği söyleniyordu.

Galatasaray'ın devre arasında da gündemine gelen Kuzey Makedonyalı sol bek oyuncusu Ezgjan Alioski, formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United'dan ayrıldı.

Alioski için yaz transfer sezonunda Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de devreye girdiği belirtilmişti.

Kuzey Makedonya Milli Takımıyla EURO 2020'de de mücadele eden tecrübeli sol bek, 1 gol kaydetmişti. Alioski, Leeds United forması giydiği 171 maçta ise 22 gol kaydederken, 19 asist yaptı.

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Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hedefindeki Ezgjan Alioski kulübünden ayrıldı
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