Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hedefindeki Ezgjan Alioski kulübünden ayrıldı

Galatasaray'ın devre arasında da gündemine gelen Kuzey Makedonyalı sol bek oyuncusu Ezgjan Alioski, formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United'dan ayrıldı.
Alioski için yaz transfer sezonunda Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de devreye girdiği belirtilmişti.
Kuzey Makedonya Milli Takımıyla EURO 2020'de de mücadele eden tecrübeli sol bek, 1 gol kaydetmişti. Alioski, Leeds United forması giydiği 171 maçta ise 22 gol kaydederken, 19 asist yaptı.
👏 Always a champion!— Leeds United (@LUFC) July 5, 2021
Thank you @ezgjanalioski! pic.twitter.com/nwS5iDwxX9