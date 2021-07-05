Kalvin Phillips'in 12 aylık hikayesi! Championshipt'ten EURO 2020 yarı finaline

25 yaşındaki Kalvin Phillips, Southgate'in vazgeçilmez oyuncusu oldu. Oyuncunun ortaya koyduğu performans sonrası takımın kaptanı olan Jordan Henderson'un da yedek oturmasına sebep oldu. Kalvin Phillips, basın toplantılarındaki soğukkanlılık ve gerçekçi yönüyle öne çıkmaya devam ediyor.

Çarşamba günü Danimarka ile EURO 2020'de yarı final maçı oynanacak olan İngiltere'de Kalvin Phillips yine ilk 11'in değişilmez ismi olarak sahaya çıkacak.