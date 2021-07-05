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Giriş Tarihi: 5.7.2021 11:36 Son Güncelleme: 5.7.2021 11:53

Kalvin Phillips'in 12 aylık hikayesi! Championshipt'ten EURO 2020 yarı finaline

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Kalvin Phillips'in 12 aylık hikayesi! Championshipt'ten EURO 2020 yarı finaline

EURO 2020'de yarı finalde Danimarka ile karşıya karşıya gelecek olan İngiltere, turvanın gol yemeyen tek takımı konumunda. İngiltere'de öne çıkan isimler arasında adından söz ettiren Kalvin Phillips'in 12 aydaki yükselişi gündemde. İngiliz defansif orta saha oyuncusu Leeds United formasıyla Premier Lig'e çıktı ve daha sonra EURO 2020'de yarı finale kadar forma giydi. İşte Kalvin Phillips'in yükseliş hikayesi...

EURO 2020'de yarı finale çıkan İngiltere'nin yükselişi devam ediyor. Turnuvanın gol yemeyen tek takımı olan İngiltere'de oyuncuların performansı konuşuluyor. Bunlardan öne çıkan isimlerden bir tanesi de Kalvin Phillips.

12 AYLIK MÜTHİŞ SERÜVEN

Kalvin Phillips, 12 ayda müthiş bir serüvene imza attı. Phillips, önce takımı Leeds United ile 2019 yılında Premier Lig'e yükselmeyi başardı ve takımın en önemli parçası konumunda. Premier Lig'de Bielsa yönetiminde iyi bir sezon geçiren Leeds United'ın vazgeçilmez oyuncusu oldu Kalvin Phillips. Daha sonra gösterdiği performansın ardından İngiltere Milli Takımı'na çağırıldı. EURO 2020'de İngiltere'nin oynadığı 5 maçta da 11'de başlayan İngiliz oyuncu gösterdiği mücadele ve tarzıyla öne çıkan isimlerden oldu.

25 yaşındaki Kalvin Phillips, Southgate'in vazgeçilmez oyuncusu oldu. Oyuncunun ortaya koyduğu performans sonrası takımın kaptanı olan Jordan Henderson'un da yedek oturmasına sebep oldu. Kalvin Phillips, basın toplantılarındaki soğukkanlılık ve gerçekçi yönüyle öne çıkmaya devam ediyor.

Çarşamba günü Danimarka ile EURO 2020'de yarı final maçı oynanacak olan İngiltere'de Kalvin Phillips yine ilk 11'in değişilmez ismi olarak sahaya çıkacak.

"GERİYE DÖNÜP BAKTIĞIMDA NE KADAR İLERLEDİĞİMİ GÖREBİLİYORUM"

Kalvin Phillips: "Benim için güzel bir an. Eskiden oynadığım yere dönüp baktığımda, gençliğimde ne kadar ilerlediğimi düşünüyorum ve ne kadar iyi bir şekilde geliştiğimi görmek her zaman güzel bir duygu .Futbolu seviyorum, uluslararası turnuvaları seviyorum ve İngiltere'yi de seviyorum, bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapmak ve mümkün olduğunca bu oyundan keyif almak istiyorum."

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Kalvin Phillips'in 12 aylık hikayesi! Championshipt'ten EURO 2020 yarı finaline
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