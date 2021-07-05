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Giriş Tarihi: 5.7.2021 07:20 Son Güncelleme: 5.7.2021 07:22

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın gözdesi Paulinho transfer durumunu açıkladı! "Kabul etmedim..."

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın gözdesi Paulinho transfer durumunu açıkladı! Kabul etmedim...

Son dakika haberi… Fatih Terim’in Florya’ya geri dönmesiyle birlikte bahar havası yakalayan Galatasaray, transferler için önündeki engelleri kaldırdı ve transfer tahtasını açtı. Sarı-kırmızılı camianın yeni yönetimi, geçmiş yönetimlerden kalan borçları kapattı ve transfer çalışmalarına hız verdi. Yaz transfer sezonunda en büyük hedeflerinden birisi olarak gösterilen Brezilyalı yıldız Paulinho, ülkesinde bir röportaj verdi. Eski Barcelonalı yıldız oyuncu, geleceği hakkında birçok soruyu cevapladı ve transferi hakkında ipuçları verdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Süper Lig'de sezonu Beşiktaş'ın ardında 2. Sırada tamamlayan Galatasaray, sezonun sona ermesiyle birlikte girdiği kaosun içerisinden yeni yönetimin göreve başlamasıyla çıktı. Florya'da tekrar göreve başlayan Fatih Terim, takımını yeni sezona hazırlıyor.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Hollanda'nın PSV Eindhoven ekibiyle karşılaşacak olan Galatasaray, 21 Temmuz'da oynanacak karşılaşma dolayısıyla sezonun en erken topbaşı yapan takımı oldu.

Florya'da bu maç hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, 15 Temmuz'a kadar UEFA'ya PSV maçında yer alacak son kadroyu bildirmek zorunda. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız vermeyi planlayan yönetim, henüz somut adımları atamadı.

PAULINHO MERAK EDİLENLERİ YANITLADI

Geçtiğimiz günlerde kulüpten yapılan açıklamada, geçmiş dönemlerden kalan borçların transfer yapılmasını engellediği ve bu borçların kapatıldığı söylenmişti. Burak Elmas ve ekibi ise kulübe, 20 milyon Euro kasa kolaylığı sağladı.

Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında üst sıralarda yer alan Brezilyalı orta saha oyuncusu Paulinho, geçtiğimiz akşam sosyal medyadan yaptığı hareketle taraftarı heyecanlandırmıştı.

Paulinho, Fatih Terim'in Instagram hesabında yer alan fotoğraflarını beğenmesi, transferde aşama kaydedildiğini düşündürmüştü.

32 yaşındaki yıldız oyuncu, ülkesinden Global Esporte'ye bir röportaj verdi. Röportajda birçok soruyu yanıtlayan Paulinho, geleceği hakkındaki sorulara da cevap verdi.

"AVRUPA'DAN TEKLİF ALDIM..."

Paulinho, Avrupa'dan resmi teklif aldığını ancak henüz bu teklifi kabul etmediğini söyledi. Paulinho'nun açıklamaları şöyle...

"Kendim ve ailem için iyi olana karar vermem gerekiyor. Yeni takımımı henüz bilmiyorum. Corinthias olabilir, Avrupa'dan farklı bir takım olabilir. Ama bizim için en iyisi olduğuna inanmam lazım."

"Şu ana kadar kiralama teklifleri aldım. Avrupa'dan bir resmi teklif aldım. Ancak bu teklifi henüz kabul etmedim. Bu kararı ailemle konuştuktan sonra verdim."

32 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kariyerinde Barcelona ve Tottenham gibi Avrupa'nın dev kulüpleri yer alıyor. Serbest oyuncu statüsünde bulunan Paulinho, toplam 487 maça çıktı ve 130 gol, 55 asistle oynadı.

2017 yazında 40 milyon Euro'ya Barcelona'ya transfer olan orta saha oyuncusu, İspanyol devinde 49 maça çıkarak 9 gol ve 3 asistle oynadı. Paulinho, 56 kez milli oldu, Brezilya formasıyla ise 13 gol, 10 asist yaptı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın gözdesi Paulinho transfer durumunu açıkladı! "Kabul etmedim..."
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