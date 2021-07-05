Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Vitor Pereira'dan Caner Erkin'e 'Sen hiç yaşlanmıyor musun?' Volkan Demirel gerçeği ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 5.7.2021 15:56 Son Güncelleme: 5.7.2021 16:09

Son dakika: Vitor Pereira'dan Caner Erkin'e 'Sen hiç yaşlanmıyor musun?' Volkan Demirel gerçeği ortaya çıktı

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Vitor Pereira'dan Caner Erkin'e 'Sen hiç yaşlanmıyor musun?' Volkan Demirel gerçeği ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'ye ulaştı. Topuk Yaylası'ndaki kamp başladı. Caner Erkin ile Vitor Pereira arasındaki diyalog ilk güne damga vurdu. Takım ve teknik heyetin fotoğrafında Volkan Demirel'in olmaması soru işaretlerini beraberinde getirmişti. Gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri geliyor. Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne giderek ikinci etap kamp çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de Caner Erkin ile Vitor Pereira sohbet etti. Pereira, Caner Erkin'e dönerek 'Sen hiç yaşlanmıyor musunz?' dedi. Volkan Demirel'in takım fotoğrafında olmamasının sırrı da ortaya çıktı.

Son dakika: Vitor Pereira'dan Caner Erkin'e 'Sen hiç yaşlanmıyor musun?' Volkan Demirel gerçeği ortaya çıktı

SEN HİÇ YAŞLANMIYOR MUSUN?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, dün sabah kahvaltıda takımla bir araya geldi. Portekizli teknik adam, futbolcularla tek tek selamlaştı.

Son dakika: Vitor Pereira'dan Caner Erkin'e 'Sen hiç yaşlanmıyor musun?' Volkan Demirel gerçeği ortaya çıktı

Herkesle tanışan ve kısa sohbetler yapan Pereira, eski dönemden takımda kalan tek isim olan Caner Erkin'le hayli sıcak görüntüler sergiledi. Caner Erkin'e "Sen hiç yaşlanmıyor musun?" diye soran Pereira, tecrübeli oyuncudan "Hocam sen de hiç değişmemişsin" yanıtını aldı.

Son dakika: Vitor Pereira'dan Caner Erkin'e 'Sen hiç yaşlanmıyor musun?' Volkan Demirel gerçeği ortaya çıktı

Pereira'nın ayrıldığı dönemde oynattığı futbolla ilgili yaptığı yorum nedeniyle kadro dışı kalan Caner Erkin, aynı sezonun sonunda Fenerbahçe'den ayrılmıştı.

Son dakika: Vitor Pereira'dan Caner Erkin'e 'Sen hiç yaşlanmıyor musun?' Volkan Demirel gerçeği ortaya çıktı

Caner bedelsiz olarak Inter'e imza atarken, İtalyan kulübüyle hiç maça çıkmadan Beşiktaşa kiralandı. Caner ile Pereira arasında ise devam eden bir sorun veya küslük bulunmadığı bildirildi.

Son dakika: Vitor Pereira'dan Caner Erkin'e 'Sen hiç yaşlanmıyor musun?' Volkan Demirel gerçeği ortaya çıktı

Caner'in Galatasaray derbisi öncesi kadroya verdiği tepkinin anlık olduğu belirtilirken, tecrübeli oyuncunun yakın çevresine "Bazen böyle sürtüşmeler olur ama bunlar hep o anda kalır. Hocayla aramızda hiçbir sorun yok. Fenerbahçe'ye geri döndüğü için mutluyum" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Son dakika: Vitor Pereira'dan Caner Erkin'e 'Sen hiç yaşlanmıyor musun?' Volkan Demirel gerçeği ortaya çıktı

Pereira'nın da yönetime verdiği raporda Caner'in tecrübesiyle takıma katkı sağlayacağına inandığını ifade ettiği ve takımda kalması yönünde fikir belirttiği kaydedildi.

Son dakika: Vitor Pereira'dan Caner Erkin'e 'Sen hiç yaşlanmıyor musun?' Volkan Demirel gerçeği ortaya çıktı

FOTOĞRAFTA YER ALMAMIŞTI... VOLKAN DEMİREL'E ÖZEL İZİN

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ve 5 yardımcısı Topuk Yaylası'nda dün akşamüstü yapılan antrenmanla mesaiye başladı.

Son dakika: Vitor Pereira'dan Caner Erkin'e 'Sen hiç yaşlanmıyor musun?' Volkan Demirel gerçeği ortaya çıktı

Portekizli teknik adamın yönettiği antrenmanda antrenör Volkan Demirel yer almadı. Demirel'in antrenmanda yer almaması ayrılık iddialarını gündeme getirirken, işin aslının öyle olmadığı ortaya çıktı.

Demirel'in kişisel işleri dolayısıyla kulüpten izin aldığı, Topuk Yaylası kampına birkaç gün gecikmeli olarak katılacağı bildirildi.

Son dakika: Vitor Pereira'dan Caner Erkin'e 'Sen hiç yaşlanmıyor musun?' Volkan Demirel gerçeği ortaya çıktı

Vitor Pereira'nın yardımcılarının isim listesi

-Filipe Jorge Monteiro Almeida
-Luis Miguel Moreira Silva
-Bruno Filipe Araújo de Moura
-António Alexandre Moreira Ribeiro de Ascensão
- Luis Nuno Antunes Nédio

EN ÇOK OKUNANLAR

Memur ve emekli maaşı zammı tablosu belli oldu! 2021 Enflasyon oranı ile SSK ve Bağkur Temmuz ayı memur emekli maaşı zammı ne kadar ve kaç lira oldu?
Son dakika haberi | Enflasyon belli oldu! Memur ve emekli maaşlarında 2021 zammı oranı açıklandı!
Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın raporu ortaya çıktı! 3-4 transfer, Szalai, Mesut ve İrfan Can...
Milyonlarca emekli ve memurun temmuz zammı enflasyon sonrası açıklandı: 2021 Engelli, evde bakım, yaşlı aylığı, kıdem tazminatı ne kadar oldu?
Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın transfer listesi belli oldu! Eski öğrencisini de getirecek...
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: En yüksek maaşlı meslekler sıralandı
Koca avcısı! "Bu nasıl kardeş nasıl bir anne yarısı"
Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan büyük ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu
Temmuz ayı emekli ve memur zammı belli oluyor! 2021 emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç lira ve ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberler: 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yazılımcısından şok ifşalar!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Vitor Pereira'dan Caner Erkin'e 'Sen hiç yaşlanmıyor musun?' Volkan Demirel gerçeği ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA