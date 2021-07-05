Son dakika: Vitor Pereira'dan Caner Erkin'e 'Sen hiç yaşlanmıyor musun?' Volkan Demirel gerçeği ortaya çıktı

Fenerbahçe'den son dakika haberleri geliyor. Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne giderek ikinci etap kamp çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de Caner Erkin ile Vitor Pereira sohbet etti. Pereira, Caner Erkin'e dönerek 'Sen hiç yaşlanmıyor musunz?' dedi. Volkan Demirel'in takım fotoğrafında olmamasının sırrı da ortaya çıktı.
SEN HİÇ YAŞLANMIYOR MUSUN?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, dün sabah kahvaltıda takımla bir araya geldi. Portekizli teknik adam, futbolcularla tek tek selamlaştı.
Herkesle tanışan ve kısa sohbetler yapan Pereira, eski dönemden takımda kalan tek isim olan Caner Erkin'le hayli sıcak görüntüler sergiledi. Caner Erkin'e "Sen hiç yaşlanmıyor musun?" diye soran Pereira, tecrübeli oyuncudan "Hocam sen de hiç değişmemişsin" yanıtını aldı.
Pereira'nın ayrıldığı dönemde oynattığı futbolla ilgili yaptığı yorum nedeniyle kadro dışı kalan Caner Erkin, aynı sezonun sonunda Fenerbahçe'den ayrılmıştı.
Caner bedelsiz olarak Inter'e imza atarken, İtalyan kulübüyle hiç maça çıkmadan Beşiktaşa kiralandı. Caner ile Pereira arasında ise devam eden bir sorun veya küslük bulunmadığı bildirildi.
Caner'in Galatasaray derbisi öncesi kadroya verdiği tepkinin anlık olduğu belirtilirken, tecrübeli oyuncunun yakın çevresine "Bazen böyle sürtüşmeler olur ama bunlar hep o anda kalır. Hocayla aramızda hiçbir sorun yok. Fenerbahçe'ye geri döndüğü için mutluyum" ifadelerini kullandığı bildirildi.
Pereira'nın da yönetime verdiği raporda Caner'in tecrübesiyle takıma katkı sağlayacağına inandığını ifade ettiği ve takımda kalması yönünde fikir belirttiği kaydedildi.
FOTOĞRAFTA YER ALMAMIŞTI... VOLKAN DEMİREL'E ÖZEL İZİN
Fenerbahçe'de Vitor Pereira ve 5 yardımcısı Topuk Yaylası'nda dün akşamüstü yapılan antrenmanla mesaiye başladı.
Portekizli teknik adamın yönettiği antrenmanda antrenör Volkan Demirel yer almadı. Demirel'in antrenmanda yer almaması ayrılık iddialarını gündeme getirirken, işin aslının öyle olmadığı ortaya çıktı.
Demirel'in kişisel işleri dolayısıyla kulüpten izin aldığı, Topuk Yaylası kampına birkaç gün gecikmeli olarak katılacağı bildirildi.
Vitor Pereira'nın yardımcılarının isim listesi
-Filipe Jorge Monteiro Almeida
-Luis Miguel Moreira Silva
-Bruno Filipe Araújo de Moura
-António Alexandre Moreira Ribeiro de Ascensão
- Luis Nuno Antunes Nédio