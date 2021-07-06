Adı Galatasaray ile anılan Halil Akbunar Göztepe'de kaldı!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonunun kadrosu için yapılan transfer çalışmaları kapsamında, iç transferde önemli bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, alt yapısından yetiştirdiği 27 yaşındaki kanat oyuncusu Halil Akbunar ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Akbunar, kendisini 5 yıl daha sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ile birlikte attı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle...

"Gelecek yıl sözleşmesi sona erecek olan Kaptanımız Halil Akbunar'ın sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzattık. 2025-2026 sezonu sonuna kadar devam edecek olan sözleşmeye imza atan Kaptanımız Halil Akbunar sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu ifade etti."

Halil Akbunar, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de ve kupada 42 maça çıkmış, bu müsabakalarda 10 gol atıp 14 asist yapmıştı.