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Giriş Tarihi: 6.7.2021 10:45

Erol Bulut'tan yabancı sınırı sözleri! "Kısıtlama ile alt yapıdan iyi oyuncu çıkmaz"

DHA
Erol Bulut'tan yabancı sınırı sözleri! Kısıtlama ile alt yapıdan iyi oyuncu çıkmaz

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni sezon için çalışmaların iyi gittiğini belirterek, "Yabancı sayısı serbest olmalıdır. Kısıtlama ile alt yapıdan iyi oyuncu çıkmaz. 14 yabancı serbestken daha çok yurt dışına oyuncu gönderdik. Bu kulüpte hak eden oynayacak" dedi.

Teknik direktör Erol Bulut, hedefi olan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Takımda hak eden isimlerin oynayacağını dile getiren Bulut, "Kulübün hedeflerini biliyorum. Bu sene hedefimiz üst sıralarda yer alabilmek. En iyisini yapmaya çalışacağız. Bunun futbolcu, yönetim ve medyamızla birlikte olması gerekiyor. Ben değil, biz olarak yola çıkıp, sonuna kadar götüreceğiz. Büyük bir kulüpten ayrıldığımda hedefi olan bir kulübe gitmek istedim. 2 sene önce de yine Gaziantep FK ile görüşmüştüm. Son 2 senedir Gaziantep FK ilk 10 içerisinde yer alan bir takım. Şu an hem Avrupa hem de Türkiye'de transfer ile ilgili hareket yok. Takıma bakacağız, analiz ediyoruz. Eksiklerimizi yönetimimize sunacağız. Doğru kişileri yan yana getirip oynatmak istiyoruz. Yabancı sayısı serbest olmalıdır. Kısıtlama ile alt yapıdan iyi oyuncu çıkmaz. 14 yabancı serbestken daha çok yurt dışına oyuncu gönderdik. Bu kulüpte hak eden oynayacak" diye konuştu.

"TAKIMIMIZIN BAŞARISI İÇİN HOCAMIZIN ÖNERDİĞİ İSİMLERLE ÇALIŞACAĞIZ"
Takımın üst sıralarda yer alması için çalışacaklarını dile getiren Gaziantep'in yeni başkanı Cevdet Akınal ise şöyle konuştu:

"Sözleşmesi sona eren futbolcularımız vardı. Hocamız takımı analiz etmiş, istemediği oyuncuları yolladık. Mirallas bizi oyaladı, vazgeçtik. Muhammet Demir'in sözleşmesi bitmişti. Başakşehir'e gitti. Başakşehir'in istediği parayı vermeyeceğiz. Şartlarımızla anlaşırsak alırız. Başakşehir'e teklifimizi sunduk. Aykut hoca onu deneyecekmiş. Orta sahaya bir oyuncu almayı düşünüyoruz. Andre Felipe'yi para vererek gönderdik. Mukavele yaptığımız oyuncular var. Şu anda defansımız çok sağlam. Bir sol bek ve iyi bir santrfor aldığımız zaman başarılı olacağımız kanaatindeyiz. Bunu el birliği ile yapacağız. Şehri arkamıza alacağız. Her türlü eleştiriye açığız. Ne yaparsak ortak akılla yapacağız. Takımımızı üst sıralara ve Avrupa'ya götürmeye çalışacağız. Ukraynalı genç bir oyuncu aldık. O çok iyi bir futbolcu olacak. Sagal ve Doğan Erdoğan'ı aldık. Diğer iki yabancı teknik direktörlerimiz bir tane genç oyuncuyu kadroya almadı. Yabancı hocayla her şeyi konuşamıyoruz. Yerli hocayla sabah akşam sohbet ediyoruz. Yabancı teknik direktörlerin istemediği oyuncuları göndermek için 25 milyon lira para ödedik" şeklinde konuştu.

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Erol Bulut'tan yabancı sınırı sözleri! "Kısıtlama ile alt yapıdan iyi oyuncu çıkmaz"
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