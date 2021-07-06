EURO 2020'de ilk finalist belli oluyor! İtalya-İspanya maçında ilk düdük geldi... (CANLI)

EURO 2020'de finale bir adım kala turnuvanın en büyük favorileri arasında gösterilen İtalya ve İspanya karşı karşıya geliyor. Yarı final maçında sahne alan iki dev ekip, ilk finalisti belli edecek. Zorlu mücadele bu akşam saat 22.00'de başladı ve Wembley Stadı'nda oynanıyor. TRT 1 ekranlarından yayınlanan dev maçı, Alman hakem Felix Brych yönetecek.
CANLI | İTALYA - İSPANYA
İLK 11'LER
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Insigne, Chiesa, Immobile.
İspanya: Simon, Azpilicueta, Laporte, Garcia, Alba, Koke, Busquets, Pedri, Olmo, Torres, Oyarzabal.
EURO 2020'de milli takımımızında yer aldığı A Grubu'nda mücadele eden İtalya, gruptan namağlup çıkmayı başarmıştı. Son 16 turunda Avusturya'ya karşı zorlanan İtalya, uzatmalara giden maçta son anlarda bulduğu golle çeyrek final biletini almıştı.
Çeyrek finalde ise Belçika ile eşleşen İtalya, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve yarı final biletini kaptı.
E Grubu'nda turnuvaya başlayan İspanya, ilk iki maçından beraberlikle ayrılmıştı. Matadorlar, son maçta açılmış ve Slovakya'yı 5-0 mağlup etmişti. Son 16 turunda Hırvatistan ile eşleşen İspanya, uzatmalara giden maçta rakibini 5-3 mağlup etti ve çeyrek final biletini kaptı.
Çeyrek finalde ise Fransa'yı eşleşen İsviçre ile karşılaşan İspanya, penaltılara giden maçta 3-1 galip geldi ve yarı finale uzandı.