Son dakika: Galatasaray Arda Turan'la sözleşme yeniledi!

Geçen seneden dersler çıkarttıkları belirten Arda Turan, önümüzdeki sezonla ilgili olarak şunları söyledi:

"Açıkçası geçen seneden sonra iyi dersler çıkarttığımızı düşünüyorum. Şampiyonluğu son anda kaybettik ama Galatasaray mücadelesini, vazgeçmemeyi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu sene baştan daha sıkı tutup işleri, daha başarılı olacağımıza inanıyorum sonuna kadar. Galatasaray her kulvarda olduğu gibi, olduğu her kulvarda başarıya ve şampiyonluğa adaydır. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Her gün bunu daha iyi nasıl yapabiliriz, nasıl daha iyisine ulaşabiliriz diye uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Hiç durmadan dersler çıkartıp kazanmaya çalışacağız, en iyisini taraftarımıza en güzelini göstermek istiyoruz."