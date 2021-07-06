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Giriş Tarihi: 6.7.2021 20:54 Son Güncelleme: 6.7.2021 20:54

Son dakika: Cristiano Ronaldo için çarpıcı itiraf! Ünlü teknik adam o detayı paylaştı...

Son dakika: Cristiano Ronaldo için çarpıcı itiraf! Ünlü teknik adam o detayı paylaştı...

Son dakika haberi... Şu sıralar sık sık transfer söylentileriyle gündeme gelen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, İtalya Serie A ekibi Juventus'ta kalmak istediği söylenenler arasında yer alıyor. Portekiz'in EURO 2020'den elenmesiyle birlikte ailesiyle tatile çıkan Ronaldo, tatilinin ardından kararını verecek. Yıldız futbolcu için ünlü teknik adam Maurizio Sarri, çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Dünya futbolunun bir numaralı yıldızlarından birisi olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, son dönemde birden fazla transfer söylentisiyle gündemde yer alıyor. Paris Saint-Germain, Manchester City gibi dünyanın en zengin kulüpleriyle anılan Ronaldo, kararını tatilinden sonra verecek.

Avrupa basınında son çıkan haberlere göre Juventus'ta kalmaya karar veren Portekizli yıldız, EURO 2020'nin ardından çıktığı aile tatilinin ardından geleceğiyle alakalı kararını açıklayacak.

Juventus'a ilk transfer olduğu sezonların aksine, geride kalan sezonu başarısız olarak değerlendirilebilecek şekilde noktalayan Cristiano Ronaldo'nun, takımdan ayrılmak istediği söyleniyordu.

İtalyan devinin yıldız oyuncuyu takımda kalmaya ikna etmesiyle birlikte Ronaldo'nun önümüzdeki sezon sonuna kadar Torino ekibinde kalması bekleniyor.

36 yaşındaki yıldızın Juventus'taki eski hocası Maurizio Sarri, İtalyan basınından Sport Italia'ya açıklamalarda bulundu. Gelecek sezon Lazio'yu çalıştıracak olan deneyimli teknik adam, kariyeri ve Ronaldo'yla ilgili bir dolu itirafta bulundu.

İşte Maurizio Sarri'nin açıklamaları...

"DOĞRU ZAMAN OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

"Juventus için Serie A'yı kazanmak sıradan bir olay haline gelmişti. Gelen şampiyonluğu kutlamamıştı. Bu sezon dördüncü olduklarında nasıl sevindiklerini görünce, orada çalışmak için doğru zamanın bu sezon olduğunu düşündüm"

"RONALDO İLE ÇALIŞMAK ÇOK ZOR"

"Ronaldo ile çalışmak çok zor. Sadece takımın değil, onun bireysel çıkarlarını da gözetmek zorundasınız. Ben iyi bir teknik direktör olabilirim ancak bu konuda iyi değilim."

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in EURO 2020'den elenmesine rağmen attığı 5 golle, gol krallığında zirvede yer alıyor. Yıldız oyuncu geçen sezon ise Juventus formasıyla çıktığı 44 maçta 36 gol attı.

Ronaldo'nun eski takımı Manchester United'a döneceği de söylentiler arasındaydı.

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Son dakika: Cristiano Ronaldo için çarpıcı itiraf! Ünlü teknik adam o detayı paylaştı...
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