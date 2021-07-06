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Giriş Tarihi: 6.7.2021 17:56 Son Güncelleme: 6.7.2021 18:01

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik'in Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu!

SPOR SERVİSİ
Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik'in Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu!

Trabzonspor'un 2 yıllık sözleşme imzaladığı Slovak yıldız Marek Hamsik, bu sezon Trabzonspor taraftarını en fazla heyecanlandıran isimlerden birisi oldu. EURO 2020'de Slovakya Milli Takımı'yla mücadele eden Hamsik, grup aşamasını geçememişti. Yıldız oyuncunun tatilinin ardından Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu.

Son olarak Göteborg'da forma giyen Slovak yıldız Marek Hamsik, bordo-mavili ekiple 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. 33 yaşındaki Marek Hamsik, Trabzonspor taraftarının yeni sezonda izlemeyi arzuladığı isimlerin başında geliyor.

Bu sezon transferde hızlı adımlar atan Trabzonspor'da Marek Hamsik'in de Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu. Slovak yıldız, EURO 2020'de Slovakya ile mücadele etmiş ve grup aşamalarında elenmişti.

EURO 2020'nin Trabzonspor'a imza atan daha sonra ailesiyle tatil yapmak için ülkesine giden Hamsik, Trabzonspor'un Riva'daki kampına katılıyor. 33 yaşındaki başarılı futbolcu, bordo-mavililerin Riva'daki kampına 18 Temmuz'da katılacağı öğrenildi.

Abdullah Avcı'nın orta sahada oyunu Hamsik'in üzerine kuracağı gelen haberler arasında.

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Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik'in Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu!
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