Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik'in Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu!

Son olarak Göteborg'da forma giyen Slovak yıldız Marek Hamsik, bordo-mavili ekiple 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. 33 yaşındaki Marek Hamsik, Trabzonspor taraftarının yeni sezonda izlemeyi arzuladığı isimlerin başında geliyor.
EURO 2020'nin Trabzonspor'a imza atan daha sonra ailesiyle tatil yapmak için ülkesine giden Hamsik, Trabzonspor'un Riva'daki kampına katılıyor. 33 yaşındaki başarılı futbolcu, bordo-mavililerin Riva'daki kampına 18 Temmuz'da katılacağı öğrenildi.
Abdullah Avcı'nın orta sahada oyunu Hamsik'in üzerine kuracağı gelen haberler arasında.