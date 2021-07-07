EURO 2020 finali ne zaman, hangi gün oynanacak? İşte EURO 2020 finalinin tarihi

EURO 2020 final tarihi futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Şu ana kadar büyük sürprizlere tanıklık eden turnuvada, favori takımlardan olan Fransa, Almanya ve Portekiz veda etti. Gözler yarı final maçlarına çevrilirken, Danimarka İngiltere'yle, İspanya ise İtalya'yla karşı karşıya gelecek. Buna göre, EURO 2020 finali ne zaman oynanacak? İşte finalin tarihi

YARI FİNAL PROGRAMI

İngiltere, yarı final mücadelesinde Danimarka ile 7 Temmuz Çarşamba günü, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İtalya, Belçika'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan İtalya, yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu.

İki takım arasındaki yarı final maçı, İngiltere'nin başkenti Londra'da 6 Temmuz Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak.

EURO 2020 FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Salgın nedeniyle bir yıl ertelemeli şekilde başlayan turnuvanın finali 11 Temmuz tarihinde oynanacak.