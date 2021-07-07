F.Bahçe ile Beşiktaş’ta Şehmus Hazer gerilimi

Sarı-lacivertlilerin, Kartal’ın basketbolcusuyla konuştuğu görüntüler, ortalığı çok karıştırdı
Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Icrypex'te Şehmus Hazer gerilimi yaşanıyor. Sarılacivertli yönetici Sertaç Komsuoğlu ile 22 yaşındaki basketbolcu önceki gün bir restoranda görüntülenmiş, bunun ardından "Beşiktaş'ın sözleşmelioyuncusuylaFenerbahçe nasılgörüşür" şeklinde yorumlar yapılmıştı. F.Bahçe konuyla ilgili, "Kulübümüz, sezon başından itibaren Şehmus Hazer ile resmen ilgilenmekte, tüm taraflarla görüşmelerini sürdürmektedir. Beşiktaş ve ilgili yönetim kurulu üyesi Umut Şenol ile bu süreç dahilinde gerekli yazışma ve görüşmeler halen devam etmektedir" açıklamasını yaptı.
SPOR AHLAKINA AYKIRI
Beşiktaş'tan cevap gecikmedi: "F.Bahçe'ninönerdiği rakam reddedilmiştir. Görüşmelerin devam ettiği algısı gerçek dışıdır. Kulübümüz hiçbir kulüp ile resmi olarak anlaşmaya varmadığı için Şehmus'un da bir kulüple transfer görüşmesi yapması mümkün değildir. Etik olarak spor ahlakına aykırıdır."