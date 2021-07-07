Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri F.Bahçe ile Beşiktaş’ta Şehmus Hazer gerilimi
Giriş Tarihi: 7.7.2021

F.Bahçe ile Beşiktaş’ta Şehmus Hazer gerilimi

F.Bahçe ile Beşiktaş’ta Şehmus Hazer gerilimi

Sarı-lacivertlilerin, Kartal’ın basketbolcusuyla konuştuğu görüntüler, ortalığı çok karıştırdı

Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Icrypex'te Şehmus Hazer gerilimi yaşanıyor. Sarılacivertli yönetici Sertaç Komsuoğlu ile 22 yaşındaki basketbolcu önceki gün bir restoranda görüntülenmiş, bunun ardından "Beşiktaş'ın sözleşmeli oyuncusuyla Fenerbahçe nasıl görüşür" şeklinde yorumlar yapılmıştı. F.Bahçe konuyla ilgili, "Kulübümüz, sezon başından itibaren Şehmus Hazer ile resmen ilgilenmekte, tüm taraflarla görüşmelerini sürdürmektedir. Beşiktaş ve ilgili yönetim kurulu üyesi Umut Şenol ile bu süreç dahilinde gerekli yazışma ve görüşmeler halen devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

SPOR AHLAKINA AYKIRI
Beşiktaş'tan cevap gecikmedi: "F.Bahçe'nin önerdiği rakam reddedilmiştir. Görüşmelerin devam ettiği algısı gerçek dışıdır. Kulübümüz hiçbir kulüp ile resmi olarak anlaşmaya varmadığı için Şehmus'un da bir kulüple transfer görüşmesi yapması mümkün değildir. Etik olarak spor ahlakına aykırıdır."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: 511 milyon lirayla kaçmıştı! İşte Tosuncuk’un cebinden çıkan para...
Zamlı emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri 2021 için tarih belli oldu! - Son Dakika Haberler
Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan yıllar sonra oğulları Emir Aras’la böyle görüntülendi!
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: En yüksek maaşlı meslekler sıralandı
Düzce’de selde mahsur kalanları kurtarma çalışması başlatıldı
Almanya, 8 milyon euro ile kaçan Yasemin'i konuşuyor! Yasemin Gündoğan'ı dedesi anlattı
Memur ve Emekli maaş zammı tablosu yayınlandı! 2021 SSK ve Bağkur Temmuz ayı memur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç para oldu?
EURO 2020'de ilk finalist İtalya! Dev maçta kazananı penaltı atışları belirledi...
Son dakika: 6 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! Aşılamayla birlikte tablo umut veriyor
SON DAKİKA: Ünlü teknik direktörden Cristiano Ronaldo için çarpıcı itiraf geldi! "Onunla çalışmak..."
ARKADAŞINA GÖNDER
F.Bahçe ile Beşiktaş’ta Şehmus Hazer gerilimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA