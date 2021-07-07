Gareth Bale kulüp kariyerini noktalıyor! Dikkat çeken milli takım kararı...

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Galler'in EURO 2020'de elenmesinin ardından kulüp kariyerini noktalama kararı alan Galli yıldız Gareth Bale, milli takım kariyeriyle ilgili dikkat çeken bir karar aldı.
Real Madrid ile sözleşmesi devam eden Bale, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Tottenham'da geçirmişti. 2022 yazında bitecek olan sözleşmesinin ardından Real Madrid ya da farklı bir kulüple devam etmeyeceği öğrenilen Bale, kariyerini noktalayacak.
Kulüp kariyerini noktalama kararı alan 31 yaşındaki yıldız, Galler Milli Takımı forması giymeye devam edecek. EURO 2020'de Galler'in elenmesinin ardından büyük üzüntü yaşayan Bale, 2022 Dünya Kupası'nda boy göstermek istiyor.
Galler, 1958'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılmayı hedeflediyor. Eylül ayında Belarus ve Estonya ile oynayarak elemelerdeki ilk maçlarını gerçekleştirecekler.
Dört kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Bale, Galler'in Avrupa Şampiyonası'nda Danimarka'ya elenmesinden kısa bir süre sonra şunları söyledi:
"Futbol oynamayı bırakana kadar Galler için oynayacağım."