Son dakika: Beşiktaş Diego Costa ve Alex Teixeira’dan haber bekliyor! O isim yönetimin elini kolunu bağladı…

Son dakika... Süper Lig'de Sergen Yalçın'ın yönetiminde geçtiğimiz sezon iki kupa kazanarak tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, Devler Ligi'ne ayak uydurabilecek bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürürken, yerli transferde de aşama kaydetmeye başladı.