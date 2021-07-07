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Giriş Tarihi: 7.7.2021 18:21 Son Güncelleme: 7.7.2021 18:38

Son dakika: Beşiktaş Diego Costa ve Alex Teixeira’dan haber bekliyor! O isim yönetimin elini kolunu bağladı…

Son dakika: Beşiktaş Diego Costa ve Alex Teixeira’dan haber bekliyor! O isim yönetimin elini kolunu bağladı…

Son dakika haberi… Süper Lig’de geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi için tecrübeli ve etkili bir kadro kurmak istiyor. Transfer çalışmalarını bu doğrultuda yürüten siyah-beyazlılar, Alex Teixeira ve Diego Costa transferinde büyük aşama kaydetti. İki oyuncuyla da sona yaklaşan Beşiktaş, haber bekleme aşamasına geçti. Ancak siyah-beyazlıları zor duruma sokan bir başka futbolcu var. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika... Süper Lig'de Sergen Yalçın'ın yönetiminde geçtiğimiz sezon iki kupa kazanarak tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, Devler Ligi'ne ayak uydurabilecek bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürürken, yerli transferde de aşama kaydetmeye başladı.

Golcü ve 10 numara pozisyonları için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, en çok gündemde olan isimler, Diego Costa ve Alex Teixeira. 2 yıldız isimle görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, olumlu aşamalar kaydetti.

Sergen Yalçın'la uzatılan sözleşmenin ardından transfer sürecini hızlandıran Beşiktaş, yıldız isimlerden haber bekliyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme, siyah-beyazlıların transferdeki son gelişmelerini aktardı.

İşte Sercan Dikme'nin sözleri...

"HABER BEKLENİYOR..."

Dzeko ve Diego Costa'nın adı geçiyor. Beşiktaş, gayri resmi görüşmelerde Dzeko'ya bir teklif yapmıştı ancak bu maaş oyuncunun Roma'dan aldığı maaştan çok uzak. Beşiktaş daha çok Diego Costa üzerinde duruyor.

Oyuncuya Benfica da talip. Costa'yı Beşiktaş yönetimine son sorduğumuzda oyuncudan haber beklendiği ifade edilmişti. Golcü transferi için şu an Diego Costa'ya odaklanılmış durumda.

"YÖNETİMİN ELİNİ KOLUNU BAĞLADI"

Teixeira'ya bugün yarın resmi teklif yapılmasını bekliyorum. 2 yıllık teklif yapılacak. Oyuncu Josef ve Ramon Motta'dan bilgi aldı. Henüz resmi bir teklif yapılmadığını biliyoruz.

Beşiktaş, Teixeira'yı istiyor fakat burada önemli olan Ljajic'in durumu. Sırp oyuncu yönetimin elini kolunu bağlamış durumda. Ljajic giderse Teixeira'nın gelme ihtimali daha yüksek.

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Son dakika: Beşiktaş Diego Costa ve Alex Teixeira’dan haber bekliyor! O isim yönetimin elini kolunu bağladı…
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