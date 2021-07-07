Son dakika: Fenerbahçe Hırvat sağ bek Sime Vrsaljko'yu istiyor! Satış listesinde...

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika... Fenerbahçe'deki teknik adam belirsizliğinin çözülmesinin ardından gözler yeniden transfer çalışmalarına çevrildi. Vitor Pereira'yı takımın başına getiren Kanarya, kadrosunu güçlendirmek için zaman kaybetmeden harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin öncelikleri arasında sağ bek bölgesi yer alıyor. İlk aday ise Sime Vrsaljko.
Yeni sezon kamp çalışmaları için Topuk Yaylası Tesisleri'ne giden Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren deneyimli sağ bek Gökhan Gönül'ü kadroya dahil etmedi. Gönül'le resmi olarak yolların ayrılması bekleniyor.
Sağ bek pozisyonunda ise Nazım Sangare tek alternatif olarak görünüyor. Pereira, bu bölgeye yıldız bir isim alınmasını istedi.
İspanyol basınından Mundo Deportivo, sarı-lacivertlilerin aradığı sağ beki duyurdu. Atletico Madrid'de yeterince şans bulamayan Sime Vrsaljko, ilk tercih olarak dikkat çekti.
Atletico Madrid'de Kieran Trippier'in gölgesinde kalan ve yeterince şans bulamayan Hırvat oyuncu satış listesine kondu.
İspanyol devi, Vrsaljko'nun satışından para kazanmanın yanı sıra oyuncunun ayrılmasıyla birlikte maaş bütçesinde de yer açmayı planlıyor.
EURO 2020'de Hırvatistan forması giyen Sime Vrsaljko'nun tek talibi ise Fenerbahçe değil. Ancak İspanyol basını, sarı-lacivertli takımın bir adım önde olduğunu ifade etti.
Öte yandan İngiliz sağ bek Kieran Trippier'e Manchester United'ın 40 milyon euro önerdiği ancak Madrid ekibinin deneyimli yıldızı bırakmayacağı haberin detaylarında yer aldı.
Başarılı teknik adam Simeone'nin Kieran Trippier'in yerine Vrsaljko'nun satışına onay verdiği yazıldı.