İngiltere finale çıkmasına rağmen Southgate yerden yere vuruldu! "Utanç verici Grealish kararı"

EURO 2020 yarı finalinde Danimarka'yı normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda Harry Kane'in attığı golle 2-1 yenen İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu. Ada basınında teknik direktör Gareth Southgate, maçta yaptığı tercihlerle bir kez daha eleştirilerin hedefi oldu.
Özellikle Jack Grealish'i oynatmaması yönünde ağır eleştiriler alan 50 yaşındaki teknik adam için Danimarka karşısında yaptığı tercihler nedeniyle "Utanç Verici" manşeti atıldı.
"UTANÇ VERİCİ KARAR!"
Mirror'da yer alan haberde Gareth Southgate'in maç sonu açıklamalarına yer verilirken "Gareth Southgate, Danimarka galibiyeti sırasında "utanç verici" Jack Grealish kararını açıkladı" başlığı kullanıldı.
OYUNA GİRDİ TEKRAR GERİ ALINDI!
Danimarka karşısında yedekte başlayan Aston Villa'nın 25 yaşındaki yıldızı, 69'da Bukayo Saka'nın yerine oyuna girdikten sonra uzatmalarda 106'da Southgate tarafından yeniden kenara alındı ve yerini Trippier'e bıraktı.
Haberde, bu eleştiriye yol açan bir karardı, ancak Southgate, değişiklikten yana olan orta saha oyuncusu ile görüştüğü belirtildi.
"GREALISH BENİ İYİ ANLADI"
İngiliz teknik adam, maçtan sonra Grealish ile görüştüğünü ifade ederken "O iyi anladı, geldiğinde müthişti, bize ivme kazandırdı" şeklinde konuştu.
Southgate, Sterling'in hızına ihtiyacı olduğunu ve öne geçtikten sonra bir savunmacıya ihtiyaçları olduklarını açıkladı.
"HOŞ BİR DURUM DEĞİL AMA..."
Grealish ile açıklamalarını sürdüren Southgate, "Oyuna girdikten sonra alınmak hoş değil ama bu takımla ve onun bir parçası olmakla ilgili bir durum. Jack, gelip bir gün bize büyük bir maç kazandırabilir. Kazanan hedefi belirleyebilir." dedi.
7 sezondur Aston Villa forması giyen Jack Grealish, geçen sezon çıktığı 27 maçta 7 gol attı ve 12 asist yaptı.
Yıldız futbolcunun adı transfer döneminde Avrupa devleriyle anılırken Grealish için en ciddi aday Manchester City olarak öne çıkıyor.
EURO 2020 finalinde İngiltere ile İtalya Pazar akşamı saat 22.00'de Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.