İngiltere finale çıkmasına rağmen Southgate yerden yere vuruldu! "Utanç verici Grealish kararı"

"HOŞ BİR DURUM DEĞİL AMA..."

Grealish ile açıklamalarını sürdüren Southgate, "Oyuna girdikten sonra alınmak hoş değil ama bu takımla ve onun bir parçası olmakla ilgili bir durum. Jack, gelip bir gün bize büyük bir maç kazandırabilir. Kazanan hedefi belirleyebilir." dedi.