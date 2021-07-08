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Giriş Tarihi: 8.7.2021 18:14 Son Güncelleme: 8.7.2021 18:24

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu!

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında birliğin yeni başkanını açıkladı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'nde yeni başkanın Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu olduğunu açıkladı.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, "Türk futbolunun en sıkıntılı sürecinde başkanlık yapan hem Ahmet Nur Çebi başkanıma hem de Mehmet Sepil başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Kulüplerin sorunları büyük. Bunların büyük kısmı pandemiden kaynaklanıyor. Bütün kulüp başkanlarının ortak isteği ve talepleri doğrultusunda, yaşadığımız sorunları içeren bir mektubu kaleme alarak TFF'ye ileteceğimizi sizinle paylaşmak istiyorum." diye konuştu.

"SÜPER LİG A.Ş..."

Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig A.Ş'nin kurulması için 21 kulüpten mutakabat aldıklarını söyledi. Ağaoğlu, "Profesyonel bir yapıya geçmemiz gerekiyor. Bunun bir sonraki adımının da 'Süper Lig Kulüpleri AŞ' olması yolunda 21 kulübümüzün mutabakatını aldık." ifadelerini kullandı.

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Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu!
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