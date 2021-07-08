Şenol Güneş'ten Taylan Antalyalı açıklaması! Taylan neden tercih edilmedi?

"ALTAY BAYINDIR NEDEN SÜRE ALMADI?

Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır tartışmasına cevap veren Şenol Güneş, 'Altay da bizim için iyi bir kaleci, Uğurcan da Mert de. Mert oynarken de 'Uğurcan neden oynamıyor?' dendi. Bu bir süreçtir. Üçü de iyi kaleci." açıklamasını yaptı.