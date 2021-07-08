Şenol Güneş'ten Taylan Antalyalı açıklaması! Taylan neden tercih edilmedi?

EURO 2020'de 3 maçını da kaybeden Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"TAYLAN ANTALYALI AMELİYAT OLDU"
EURO 2020'de hiç süre alamayan Taylan Antalyalı hakkında konuşan Şenol Güneş "Taylan'la ilgili sıkıntım benim izlediğim maçlara göre daha durağan geldi. Dorukhan daha iyi göründü. Taylan döndü ve ilk geldiği gün ameliyat oldu. Temposu düşüktü, doktoru aradım var mıydı problemi diye, hayır dedi. Tedbir amaçlı ameliyat olmuş..."" açıklamasını yaptı.
"TAYLAN İZLEDİĞİM MAÇLARA GÖRE DAHA DURAĞANDI"
Taylan'ın idmanlardaki performansını değerlendiren Şenol Güneş ''Kadroya alınmayan Salih Uçan ve Berat Özdemir gibi oyuncular düşündüğüm oyuncular. Taylan da oynayamadı. Onu izlediğim maçlara göre daha durağandı. O bölgede Kaan'ı kullandım.''
"ALTAY BAYINDIR NEDEN SÜRE ALMADI?
Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır tartışmasına cevap veren Şenol Güneş, 'Altay da bizim için iyi bir kaleci, Uğurcan da Mert de. Mert oynarken de 'Uğurcan neden oynamıyor?' dendi. Bu bir süreçtir. Üçü de iyi kaleci." açıklamasını yaptı.
Şenol Güneş: "Mahmut Tekdemir sakatlandı, bel sakatlığı vardı. Efecan ve Halil Akbunar ile ilgili de o bölgede Cengiz Ünder vardı. Onun da alternatifi Abdülkadir'di."
RIDVAN YILMAZ NEDEN SÜRE ALMADI?
Şenol Güneş: ''Rıdvan Yılmaz'ı 16 yaşından beri tanıyorum. Büyümüş de küçülmüş gibi. Oyun görüşü, çabukluğu... Caner'i almama sebebimi anlatmıştım. Rıdvan'ı da alternatif olarak aldım. Bir tek idmanda çok rahattı ve mükemmel oynadı ama onun haricinde eksikti.''
Şenol Güneş: ''İtalya maçının gölgesinde kalan bir takımdık. Öz güven kırılması sahaya yansıdı"