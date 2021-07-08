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Giriş Tarihi: 8.7.2021 18:40 Son Güncelleme: 8.7.2021 19:02

Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal açıklaması! "Olumlu gidiyor..."

DHA
Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal açıklaması! Olumlu gidiyor...

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonlukta başrolü oynayan isimlerden birisi olan Cezayirli yıldız oyuncu Rachid Ghezzal, yeni sezonda da siyah-beyazlı ekibe transfer olmak istiyor. Oyuncuyla ve kulübüyle görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'tan açıklama geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Toplantısı sonrasında kısa bir açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğunda başrolü oynayan Rachid Ghezzal için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir açıklama geldi.

Beşiktaş'ın kadrosunda tutmak istediği Ghezzal için başkan Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Toplantısı sonrasında kısa bir açıklama yaptı.

"OLUMLU GİDİYOR..."

Gün içinde Ghezzal'ın menajeriyle bir araya gelen Çebi, Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası yaptığı kısa açıklamada "Ghezzal için menajeriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Kendisiyle ilgili görüşmelerimiz olumlu gidiyor ama henüz kulübüyle olan durumu daha çözemedik. Görüşmelerimiz devam edecek" dedi.

29 yaşındaki oyuncu Beşiktaş formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplamda 35 maça çıktı. Ghezzal, 35 maçta 8 gol ve 17 asistle oynayarak Beşiktaş'ın şampiyonluklarında büyük katkı verdi.

Bir diğer Süper Lig ekibi Galatasaray'ın da bu transferde devreye girdiği bilinirken, iki takımda Rachid Ghezzal'ı kadrosuna katmak istiyor.

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Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal açıklaması! "Olumlu gidiyor..."
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