Son dakika: Beşiktaş’tan ses getirecek transfer hamlesi! Eski Galatasaraylıya ilk teklif masada…

Son dakika… Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla bitiren Beşiktaş, hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yeni kontrat görüşmelerinde sorunlar yaşayan ve iplerin kopma noktasına gelen siyah-beyazlılar, bu sorunu da çözmeyi başardı.
Deneyimli teknik adamla 1 yıl daha yola devam edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına da sürdürüyor.
Sergen Yalçın'ın yeni kontrat görüşmeleri sırasında Beşiktaş yönetiminden en çok istediği konu olan "Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı olabilecek bir kadro kurulması" isteği, yönetim tarafından gerçekleştirilmeye çalışılıyor.
Bu doğrultuda 10 numara bölgesi için Alex Teixeira ve golcü için Diego Costa ile görüşen Beşiktaş, bu transferlerden kısa süre içerisinde sonuç almayı bekliyor.
ESKİ GALATASARAYLIYA İLK TEKLİF MASADA
Golcü ve 10 numara bölgelerinin yanı sıra etkili bir kanat oyuncusu da almak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da forma giymiş olan Portekizli oyuncu Bruma'ya gözünü dikti.
Sarı-kırmızılılardan rekor bonservis bedeliyle RB Leipzig'e transfer olan Bruma, Bundesliga ekibinde beklediği şansları bulamamıştı.
Leipzig'in ardından PSV Eindhoven'a transfer olan Bruma, son 2 sezonu Olimpiakos'ta kiralık olarak geçirmişti.
Hollanda ekibinden ayrılması gündemde olan 26 yaşındaki oyuncu için Hollanda basınından Beşiktaş iddiası geldi.
Siyah-beyazlılar, Bruma'nın transferi için PSV ile kiralama formülü hakkında görüşmeye başladı. İlk teklifini masaya koyan siyah-beyazlılar, Bruma'nın kulübüyle görüşmelere başladı.
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Voetbal'ın haberine göre, Beşiktaş, satın alma opsiyonuyla birlikte Bruma'ya kiralamak istiyor. 26 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan başka talipler de var. Önümüzdeki günlerde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.