Son dakika: Beşiktaş’tan ses getirecek transfer hamlesi! Eski Galatasaraylıya ilk teklif masada…

ESKİ GALATASARAYLIYA İLK TEKLİF MASADA

Golcü ve 10 numara bölgelerinin yanı sıra etkili bir kanat oyuncusu da almak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da forma giymiş olan Portekizli oyuncu Bruma'ya gözünü dikti.