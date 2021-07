Steven Caulker'dan transfer sözleri! "Fenerbahçe’nin yeni tarih yazma ihtimali açısından buradayım"

"ŞAMPİYONLUK KAZANARAK ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYORUM"

Yaşadığı olumsuz dönemlerin ardından tekrar büyük takım ve Avrupa hedeflediğini anlatan Caulker, "Ben azimli bir futbolcuyum. Büyük takımlarda oynama hedefim her zaman vardı. Avrupa Ligi'nde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kendimi gösterme hedefim vardı. Büyük takımda oynama isteğimi şu anda gerçekleştirdim. Şimdi şampiyonluk kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Geçtiğimiz yıl kendimi ve oyunumu geliştirdiğimi düşünüyorum. Fenerbahçe'nin gerçekten iyi bir oyuncu kadrosu var. Maalesef geçen sene özellikle son maçlarda istediğini gerçekleştiremedi ve ligi kazanamadı. Buradayım ve çok heyecanlıyım. Burası benim için yeni bir rekabet ortamı. Transfer isteyen her kulübe baktım, inceledim ama şu an itibarıyla Fenerbahçe'nin hem en iyi tarihe sahip olması hem de yeni tarih yazma ihtimali açısından buradayım." diye konuştu.

Caulker, savunmada üçlü sistemde daha önce oynadığını ve hücuma çıkabildiği için bu sistemde oynamayı daha çok sevdiğini belirtti. Caulker, Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde dün akşam oynanan İngiltere-Danimarka maçında yaşanan penaltı kararı ile ilgili yöneltilen soruya da "penaltı" diyerek sözlerini noktaladı.