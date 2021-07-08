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Giriş Tarihi: 8.7.2021 09:39 Son Güncelleme: 8.7.2021 09:49

Trabzonspor'dan Djaniny ve Alioski kararı! Onay çıkmadı, teklif yükseltildi...

Trabzonspor'dan Djaniny ve Alioski kararı! Onay çıkmadı, teklif yükseltildi...

Trabzonspor, Djaniny Semedo transferine onay vermezken Ezgjan Alioski transferinde ise teklifini yükseltti. Sharjah’ın 6 milyon Euro civarında teklif yaptığı golcü futbolcunun transferine onay vermeyen bordo-mavili teknik adam, Djaniny’nin çok yönlülüğünü kullanmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da sezon öncesi idmanları Riva'da sürerken transfer gündemi de bir hayli yoğun. Önceki gün teknik direktör Abdullah Avcı, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan mini bir zirve gerçekleştirdi. Zirvenin ana konusu Djaniny Semedo'ya FC Sharjah'tan gelen transfer teklifiydi.

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi, Trabzonspor'un başarılı forveti için 6 milyon Euro civarında bir teklif sundu. Ancak bu talep Abdullah Avcı tarafından veto edildi.

Tecrübeli teknik adamın asıl mevkisi forvet olmasına rağmen kanat forvet olarak da oynayabilen 30 yaşındaki Yeşil Burun Adalı futbolcunun çok yönlü oyun tarzını değerlendirmek istediği ve bu yüzden iyi teklife rağmen satışına onay vermediği ifade edildi.

ALIOSKI İÇİN TEKLİF YÜKSELTİLDİ!

Sol bek arayışını sürdüren Trabzonspor, Ezgjan Alioski'ye yaptığı teklifi yükseltti. Leeds United ile yollarını ayıran Makedon oyuncuya ilk etapta 1.2 milyon Euro maaş, 500 bin Euro da imza parası önerilmişti.

Ancak 29 yaşındaki oyuncu, EURO 2020'de parlayınca imza ücretine 400 bin Euro zam yapılarak teklif yenilendi.


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Trabzonspor'dan Djaniny ve Alioski kararı! Onay çıkmadı, teklif yükseltildi...
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