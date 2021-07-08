Trabzonspor'dan Djaniny ve Alioski kararı! Onay çıkmadı, teklif yükseltildi...

Tecrübeli teknik adamın asıl mevkisi forvet olmasına rağmen kanat forvet olarak da oynayabilen 30 yaşındaki Yeşil Burun Adalı futbolcunun çok yönlü oyun tarzını değerlendirmek istediği ve bu yüzden iyi teklife rağmen satışına onay vermediği ifade edildi.